Mr Green e gli studenti del Vespucci-Colombo puliscono il Parco Centro Città

Foto autorizzata dalla scuola, che ringraziamo per la disponibilità

Il "bottino" è stato raccolto in numerosi sacchi che poi Aamps, contattata da Mr Green, è venuta a recuperare per smaltire il tutto. Prima della pulizia, Francesco Stefanini è stato accolto nell'aula magna della scuola dagli studenti e dai docenti Anita Giannatiempo, Donatella Ghelardi, Gabriella Campisi e Lorenzo Taccini

Martedì 18 febbraio le classi 2ªE e 2ª C AFM della scuola IIS Vespucci-Colombo hanno ricevuto la visita di Francesco Stefanini, in arte Mister Green, personaggio noto alla cittadinanza livornese per il suo attivismo sul piano ecologico. Francesco ha ricevuto nell’aula magna della sede di via Chiarini le studentesse e gli studenti delle classi seconde accompagnate dai docenti Anita Giannatiempo, Donatella Ghelardi, Gabriella Campisi e Lorenzo Taccini, rispondendo alle curiosità degli studenti e spiegando come attui il suo impegno visitando le varie zone della città e ripulendo con impegno e attenzione gli angoli urbani periferici della terra labronica con l’obiettivo di rendere Livorno la città più pulita d’Italia. Mister Green ha trasmesso tutto il suo impegno e la sua passione al gruppo di studenti, passando poi all’azione sul campo: le classi sono state accompagnate al “Parco Centro Città Odeon” dove, attivamente e con il fondamentale supporto di Mister Green, hanno ripulito il parco raccogliendo rifiuti di ogni genere. Il “bottino” è stato raccolto in numerosi sacchi che Aamps, contattata dal nostro “eroe” ecologico, è venuta a recuperare per smaltire il tutto. Francesco continua con la sensibilizzazione nelle scuole ritenendo che i giovani debbano necessariamente raccogliere il prezioso testimone e portare avanti la fondamentale azione civica e sociale, ancorché ecologica per un futuro migliore della nostra città e del nostro pianeta.

Condividi:

Riproduzione riservata ©