Mr Green incontra gli studenti della scuola di via Michel

Nei giorni scorsi la Scuola Secondaria di Primo Grado di via Michel ha avuto il piacere di ospitare una serie di incontri con Mr. Green, un esperto che ha coinvolto gli studenti in un’esperienza educativa unica. Gli incontri si sono svolti all’interno delle classi, offrendo agli alunni l’opportunità di approfondire temi di grande attualità e rilevanza. Durante gli incontri, Mr. Green ha presentato argomenti affascinanti, stimolando la curiosità dei giovani e invitandoli a riflettere su temi legati alla sostenibilità, all’ambiente e al futuro del nostro pianeta. L’incontro si è rivelato un’occasione importante per sensibilizzare i ragazzi su temi che riguardano non solo il loro presente, ma anche il loro futuro. La partecipazione degli studenti è stata entusiasta e attenta, segno che le nuove generazioni sono sempre più consapevoli delle sfide globali e pronte a impegnarsi per costruire un mondo migliore. Questi incontri rappresentano un’importante iniziativa da parte della scuola, che si conferma ancora una volta attenta alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili.

