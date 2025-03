Musei civici, oggi visite guidate per insegnanti e presentazione dell’offerta didattica

Martedì 25 marzo ore 17.00 visita guidata del Museo della Città e mercoledì 26 marzo ore 17.00 visita guidata del Museo Fattori. Per partecipare compilare e inviare il modulo che trovate nell'articolo

Le cooperativa Itinera, Agave e Coop. Culture in collaborazione con il Comune di Livorno invitano gli insegnanti delle scuole di Livorno a partecipare alle visite guidate dei Musei Civici della città, in particolare della nuova sezione di arte antica, medievale e moderna allestita presso il Museo della Città in piazza del Luogo Pio e della preziosa collezione d’arte del Museo “G. Fattori” negli spazi della villa Mimbelli. La nuova sezione d’arte del Museo della città consente di ripercorrere la storia della città di Livorno a partire dai reperti archeologici, la pittura sacra medievale e le piante e vedute della città, mentre, al Museo Fattori, si trova un’ampia rassegna di opere appartenenti alle correnti artistiche più importanti dell’Ottocento e della prima metà del Novecento: la pittura di macchia, divisionista e post macchiaiola. La visita sarà l’occasione per presentare inoltre l’offerta didattica rivolta alle scuole dall’infanzia alla secondaria di primo grado.

Programma

Martedì 25 marzo ore 17.00 visita guidata del Museo della Città

Mercoledì 26 marzo ore 17.00 visita guidata del Museo “G. Fattori”

Per partecipare compilare ed inviare il seguente modulo online https://forms.gle/83gVTGUQCeTWk14q7

Posti limitati. Partecipazione gratuita

Per informazioni:

segreteria didattica museo della Città tel. 0586/824551

segreteria didattica museo Fattori tel. 0586/824607-08

