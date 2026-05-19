Musicalmente insieme, al Goldoni in scena gli studenti del Niccolini Palli

Martedì 26 maggio alle ore 17 il Teatro Goldoni ospiterà studenti e docenti del Liceo Musicale Niccolini Palli, degli istituti comprensivi del territorio e delle reti verticali Armonie Educative e MusicalMenteInsieme in una grande festa della musica dedicata alla collaborazione tra scuole, alla creatività e alla valorizzazione dei giovani musicisti

Un pomeriggio all’insegna della musica, della collaborazione tra scuole dei diversi gradi di scuola, dal primo grado al Conservatorio, e della valorizzazione dei giovani talenti. Martedì 26 maggio alle ore 17 il Teatro Goldoni di Livorno ospiterà “Musicalmente Insieme”, il concerto dei Laboratori di Musica d’Insieme del Liceo Musicale Niccolini Palli e delle reti verticali Armonie Educative e MusicalMenteInsieme. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’IIS Niccolini Palli e il Teatro Goldoni, porterà sul palco decine di studenti coinvolti in un progetto che mette al centro la musica come esperienza di crescita, condivisione e continuità educativa tra scuole di diversi livelli. A partecipare saranno anche gli istituti comprensivi del territorio: I.C. “Benci-Borsi”, I.C. “B. Brin”, I.C. “G. Mazzini”, I.C. “G. Micali”, I.C. “Micheli Bolognesi” di Livorno e l’I.C. “S. Pertini” di Portoferraio. Un’occasione che vedrà riuniti studenti e docenti in un grande evento collettivo dedicato alla musica d’insieme e al valore educativo dell’arte. Da evidenziare in questo caso la scelta dei repertori, in gran parte originali e composti o adattati appositamente per l’occasione dagli stessi docenti, coordinatori dei progetti verticali. L’appuntamento punta a rafforzare il dialogo tra scuole e territorio attraverso un’esperienza condivisa che unisce formazione, partecipazione e creatività. Sul palco saranno protagonisti i giovani musicisti, in un percorso che valorizza il lavoro svolto durante l’anno scolastico e il ruolo della musica come linguaggio capace di creare relazioni. Una serata che si annuncia come una vera festa della musica e della scuola, nel segno della partecipazione e del fare insieme. I biglietti sono disponibili al costo unico di 8 euro presso la biglietteria del Teatro Goldoni e sul circuito TicketOne.

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