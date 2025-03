Nasce #IlCecio, il nuovo simbolo e merchandising del Liceo Cecioni

Promotori dell'iniziativa, appoggiati dal dirigente scolastico Rino Bucci, sono Joseph Zucchelli, Alessio Fabozzi, Margherita Feroce, Francesco Filippelli e Andrea Minicucci. Sul sito web dedicato www.shop.gibischool.it sarà possibile acquistare magliette, cappellini, adesivi, felpe, tazze e tote bag. Non solo semplici oggetti ma veri e propri simboli di orgoglio scolastico. Acquisti possibili fino al 10 aprile

di Giulia Bellaveglia

Un semplice slogan? No, #IlCecio è molto di più. È il simbolo di una comunità scolastica unita nato dal desiderio di rafforzare il senso di appartenenza degli studenti al Liceo Francesco Cecioni. L’idea è stata infatti quella di creare un’identità collettiva attraverso gadget personalizzati pensati dagli studenti per gli studenti, e non solo. Ecco quindi che magliette, cappellini, adesivi, felpe, tazze e tote bag non sono solo semplici oggetti ma veri e propri simboli di orgoglio scolastico. A raccontare l’origine dell’iniziativa, lo studente ideatore Joseph Zucchelli: “Siamo partiti dal voler unire tutti i vari stili che sono presenti all’interno della scuola. La proposta consiste infatti nel dare l’opportunità di acquistare tramite il sito www.shop.gibischool.it i vari prodotti messi a disposizione. I rappresentanti di istituto e il preside hanno subito accettato con tanto entusiasmo”. Uno degli aspetti più innovativi è il modello di autofinanziamento: coloro che desiderano acquistare un prodotto, effettuano un pre ordine sul sito pagando in anticipo, coprendo così le spese senza necessità di finanziamenti esterni. “La sfida – commenta il dirigente scolastico Rino Bucci – è stata lanciata dai ragazzi che hanno lavorato in totale autonomia”. Il materiale sarà acquistabile fino a giovedì 10 aprile. #IlCecio non è solo un’iniziativa commerciale, ma un qualcosa che lascia un segno nel tempo. Gli alunni hanno creato un’identità condivisa che potrà crescere e rinnovarsi negli anni, rafforzando il legame tra passato, presente e futuro del Liceo Cecioni. Insieme a Zucchelli hanno lavorato al progetto Alessio Fabozzi, Margherita Feroce, Francesco Filippelli e Andrea Minicucci.

