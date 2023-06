Nautico Cappellini, consegnate le due borse di studio “Tito Neri”

In foto i ragazzi sono insieme a Luisa Azzena, professoressa di Istituzioni di Diritto Pubblico presso il Corso di Laurea in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici

Tredicesima edizione, andata in scena nel pomeriggio del 6 giugni, per la consegna delle borse di studio intitolate al Cavaliere del Lavoro Tito Neri, all’Istituto nautico Cappellini di Livorno. Una cerimonia che è ormai tradizione dal 2009, prima riservata al settore marittimo, poi allargata a quello logistico-portuale. Le borse di studio riservate al Polo Universitario Sistemi Logistici quest’anno sono state due, una per il Corso di Laurea in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici e, l’altra, per il Corso di laurea magistrale in Management e Controllo dei Processi Logistici.

Il premio consiste in tre mesi di rapporto di lavoro presso la F.lli Neri spa con relativo imbarco su mezzi sociali.

La borsa di studio, infatti, al di là del premio in sé, vuole costituire soprattutto un’opportunità diretta fra scuola e lavoro, allo scopo di far conoscere ai vincitori la filiera logistica che c’è dietro alle attività armatoriali e portuali.

I due studenti meritevoli sono risultati essere per quest’anno accademico Matteo Italiano, laureato in Management e Legislazione dei Sistemi Logistici, e Mariarosaria Caprio, laureata in Economia e legislazione dei sistemi logistici. A loro le nostre più vive congratulazioni.

