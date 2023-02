“Nessuno mi può giudicare”, martedì 7 febbraio incontro al Niccolini Palli

La dirigente scolastica, e pedagogista, Teresa Cini

Incontro (16,30-18,30) aperto e accessibile anche online in cui le famiglie presenti e gli allievi dialogheranno con alcuni specialisti sulla condizione psicologica degli adolescenti di oggi. L’incontro sarà moderato da Fabio Artigiani. Introduce la dirigente scolastica, e pedagogista, Teresa Cini

Nel pomeriggio del 7 febbraio 2023 (16,30-18,30), con un incontro aperto e accessibile anche online, la scuola Niccolini Palli, le famiglie presenti e gli allievi dialogheranno con alcuni specialisti sulla condizione psicologica degli adolescenti di oggi. L’ambito scolastico offre un – purtroppo – privilegiato punto di osservazione da cui è possibile percepire la crescita dei casi di fragilità psicologica, dovuti a vari motivi. Disagio, perdita della fiducia in sé e dell’autostima, depressione o disregolazioni emotive sono solo alcuni dei disturbi che spesso vengono segnalati da medici e famiglie e che frequentemente causano il ritiro sociale, il ripiego, la chiusura. Ogni giorno questi casi aumentano, toccano sempre più studenti e producono un effetto assai preoccupante, che non riguarda solo l’immediato futuro dei giovani direttamente coinvolti, ma anche il più ampio progetto di società che intendiamo perseguire. In questo frangente, il Liceo Niccolini Palli cerca di accompagnare i propri studenti nel loro percorso di crescita con vari tipi di supporto, tra cui anche uno Sportello di ascolto.

Al tema del disagio è connesso poi l’altro assillante nodo, ossia quello della ricerca di erronee soluzioni. Il ricorso alle droghe per crearsi paradisi artificiali e per sfuggire alla quotidianità; l’uso di alcool e fumo sono solo alcuni tra gli altri fattori di rischio, già noti da molto tempo, ma anch’essi destinati ad aumentare. Infine, l’uso di queste sostanze rischia a sua volta di trasformarsi in patologie e in varie forme di dipendenza, con un effetto moltiplicatore negativo.

Per far fronte a questi allarmanti fattori, si ritiene quindi che possa essere molto utile incontrare alcuni specialisti del settore. Per questo, dopo l’introduzione della Dirigente Scolastica e pedagogista Teresa Cini e dopo i saluti di alcune figure istituzionali (Andrea Raspanti – Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Livorno Stefano Romboli – Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Livorno), il 7 febbraio prenderanno la parola la Dott.ssa Francesca Denoth (Biologa I.F.C. CNR) e la dottoressa Silvia Biagioni (ricercatrice CNR-IFC) e presenteranno una recente mappatura dei casi di disagio in Toscana. A seguire, l’intervento del Dott. Antonio Puleggio (Psicoterapeuta, dirigente sanitario ASL NORDOVEST TOSCANA – Livorno, Docente a.c. Facoltà di Medicina – Università di Pisa) si concentrerà maggiormente sul rapporto tra genitori e figli e sulla innegabilmente stretta interdipendenza tra sfera pubblica e privata.

L’incontro sarà moderato da Fabio Artigiani (Educatore Professionale, counselor ad approccio integrato, Coordinatore Assocounseling per la Toscana), nella prospettiva di facilitare il dialogo tra tutti gli attori in gioco. Studenti, famiglie, docenti e collaboratori saranno graditi ospiti dell’iniziativa; la cittadinanza è invitata a partecipare.

Modulo di iscrizione all’evento: https://forms.gle/DYocoVNbeNu3hdT37

