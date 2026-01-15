Niccolini Palli, al via la nuova rassegna Frequenze

Al via, con i primi due appuntamenti di gennaio, la 4a edizione di “Frequenze: Dialoghi, Concerti, Arte, Incontri con l’Autore” promossa dalla Dirigente Scolastica Teresa Cini e organizzata dal Dipartimento del Liceo Musicale Niccolini Palli di Livorno, a cura della Prof.ssa Veronica Barsotti. Il ciclo di incontri “Frequenze” è aperto a studenti/studentesse del Liceo e alla cittadinanza ed è nato con lo scopo di far conoscere varie realtà musicali e approfondire tematiche a carattere musicale attraverso l’incontro con autori e musicisti attivi nel territorio labronico e non solo. Martedì 13 gennaio alle ore 16:00 nell’Aula Magna del Liceo Niccolini – Palli di Livorno si terrà il primo appuntamento curato dalla Prof.ssa Laura Brioli che tratterà il tema: “La salute vocale dei cantanti e dei docenti”, ovvero le strategie, le buone pratiche che aiutano a salvaguardare l’organo vocale per coloro che lo impiegano nell’esercizio della loro professione. Laura Brioli, riccionese di nascita ma livornese di adozione, è una delle più interessanti voci italiane di mezzosoprano. Ha cantato nei maggiori teatri italiani e esteri, collaborando con i più importanti direttori d’orchestra tra cui Philippe Auguin, Daniele Callegari, Giuliano Carella, Myung-Wung Chung, Massimo de Bernart, Placido Domingo, Asher Fish, Gian Luigi Gelmetti, Alain Lombard, Fabio Luisi, Fabio Mastrangelo, Zubin Metha, John Neschling, Claudio Scimone, Marcello Viotti, Alberto Zedda. Dal 2014 è docente di Canto presso il Liceo Musicale Niccolini Palli di Livorno. Laureata in Lingue e Letterature straniere dal 2014 è docente di Lingua Inglese e Tedesca presso numerosi Conservatori Italiani. E’ Maestro del Coro Voci Bianche del Teatro Goldoni di Livorno. Tiene Masterclasses di canto lirico a livello internazionale. Venerdì 16 gennaio alle ore 16:00 alla sede di via Maggi del Liceo Niccolini – Palli di Livorno si terrà il secondo appuntamento dal titolo “Colori e atmosfere andaluse”, un viaggio musicale tra le sonorità e la tecnica del Flamenco, a cura di Samir Sergio Peonia. Samir Sergio Peonia è un giovane chitarrista virtuoso che si è già esibito a livello nazionale ed internazionale in prestigiose sedi. E’ risultato vincitore del concorso Internazionale “Sete Sois Sete Luas” che lo ha portato ad esibirsi in una tournée in Portogallo. Inizia giovanissimo lo studio della chitarra classica all’Accademia di Musica di Pontedera con Veronica Barsotti proseguendo poi gli studi al Liceo Musicale “G. Carducci” di Pisa con i Maestri Giordano Bindi e Fabio De Ranieri. La passione per il flamenco lo ha portato ad approfondirne la tecnica, la storia, l’improvvisazione e a comporre brani musicali con la chitarra al fine di sperimentare le possibilità tecniche e sonore dello strumento. Ha seguito le lezioni e Masterclasses con i Maestri Juan Lorenzo e Manolo Franco a Lugano. Attualmente continua lo studio della chitarra classica preparando l’esame per accedere alla Laurea Triennale presso L’Istituto di Alta Formazione Artistica “G. Puccini” di La Spezia.

Sul sito del Liceo Niccolini Palli è presente la locandina dettagliata degli incontri.

E’ gradita la prenotazione tramite modulo google https://forms.gle/zpofqxjQPFrqD4i28

