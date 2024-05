Niccolini-Palli, giornata conclusiva dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

L’evento rappresenterà un’importante occasione per presentare e condividere alcune delle esperienze significative in cui i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono stati coinvolti

Il giorno venerdì 31 maggio 2024, dalle 9 alle 12, nell’Aula Magna di via E. Rossi dell’IIS Niccolini-Palli, si terrà la giornata conclusiva dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). L’evento rappresenterà un’importante occasione per presentare e condividere alcune delle esperienze significative in cui i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono stati coinvolti.

I progetti PCTO offrono modalità di apprendimento flessibili e preziose dal punto di vista culturale ed educativo, arricchendo la formazione scolastica con competenze applicabili nel mercato del lavoro e favorendo l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni personali e gli interessi. Inoltre, tali percorsi promuovono un collegamento organico tra l’istituzione scolastica e il territorio.

Tra le organizzazioni coinvolte nei percorsi di quest’anno figurano gli Istituti Comprensivi Carducci e Don Angeli, le RSA di Villa Serena e Bastia, Rotary Club Livorno Mascagni, Associazione Eppursimuove, Comune di Livorno, Mayor Von Frinzius, Le Stanze del Sé, Gyrotinic, OAMI, Associazione Nesi Corea, Teatro Goldoni, Banca d’Italia, Ordine degli Avvocati di Livorno, USL Nordovest Livorno e Associazione Brikke Brakke. Queste collaborazioni hanno contribuito a offrire ai nostri studenti e alle nostre studentesse un’ampia gamma di esperienze formative, arricchendo ulteriormente il loro percorso educativo.

