Niccolini Palli, premiati i vincitori del concorso di scrittura creativa

Cliccando sul bottone celeste sopra al titolo potete consultare una selezione di foto inviate dalla scuola che ringraziamo per la disponibilità

La prof.ssa Elisabetta Porta in rappresentanza della dirigente Teresa Cini e il presidente dell’associazione Gianfranco Porrà, accompagnato dal consigliere Edoardo Lucarelli, hanno proceduto alle premiazioni consistenti in borse di studio del valore compreso fra i duecento e i cinquanta euro. Tutti i nomi

Nell’Aula Magna “Ferruccio Innocenti” dell’ISIS Niccolini Palli si è svolta la cerimonia di premiazione degli studenti vincitori della VI edizione del concorso di scrittura creativa indetto dall’istituto con la collaborazione dell’Associazione Pro Liceo Classico di Livorno e rivolto alle scuole secondarie di 1° grado di Livorno e Collesalvetti. Alla presenza di molti dei 65 studenti partecipanti – appartenenti a 15 classi distribuite su 7 scuole medie appartenenti a 6 degli Istituti Comprensivi(oltre la metà del comparto pubblico e privato scolastico interessato) – in parte accompagnati da genitori, e di buona parte dei 14 insegnanti di riferimento, la prof.ssa Elisabetta Porta in rappresentanza della Dirigente Dr.ssa Teresa Cini e per l’Associazione il Presidente Dr. Gianfranco Porrà, accompagnato dal Consigliere Edoardo Lucarelli, hanno proceduto alle premiazioni consistenti in borse di studio del valore compreso fra i duecento e i cinquanta euro.

Nell’ordine sono state chiamate per la consegna del premio, le prime tre quali quarte classificate ex aequo, e poi nell’ordine dalla terza alla prima: Alice Grechi (cl.3-B SM Anchise Picchi, insegnante di ruif.to Prof.ssa Pinucci), autrice della composizione Un piccolo grande mistero: Sophia Bargelli (3-F SM Mazzini/ex Gamerra, Prof. Michela Diana), autrice di Insieme miglioriamo il mondo; Anna Tenerello (3-A SM Anchise Picchi, Prof. Vanessa Cannatà), autrice di Una ricerca infinita; Lisa Puccini (2-B SM Bartolena, Prof. Silvia Bianchi), autrice di Dovevano ascoltare l’orsetto; Beatrice Lago (2-B, SM Bartolena, Prof. Silvia Bianchi ), autrice di L’abbraccio dei pinguini; Elena Curiardi (3-I, SM San Gaetano/IC De Amicis, Prof. Ilenia Bonforte), autrice della composizione vincitrice Il ladro di stelle. Per quest’ultima il premio è stato ritirato dal Prof. Valerio Panza, pure del San Gaetano, essendo assenti per improvvisi impedimenti sia la vincitrice che la insegnante di riferimento, Prof.ssa Ilenia Bonforte.

La Prof.ssa Porta ha aperto la cerimonia ed ha passato la parola al Presidente Porrà, il quale dopo avere ringraziato le giurate Prof.sse Federica Lavia e Paola Luperi, purtroppo assenti per precedenti inderogabili impegni, la Prof.ssa Antonella Del Chiaro, che ha elaborato il tema in concorso e diretto per l’Istituto le procedure di propria competenza, e per l’Associazione le Consigliere Prof.sse M. Chiara Bartalucci e Irene Chioni, che hanno gestito le varie fasi organizzative informatiche e di relazione, ha esposto al pubblico le valutazioni di fondo tratte dai contenuti degli elaborati: “Le composizioni hanno espresso in linea generale un soddisfacente tessuto lessicale, che attesta di una più che buona rispondenza al lavoro degli insegnanti di riferimento, ed altresì una variegata e pregevole, anche piacevole, fantasia nella descrizione degli eventi successivi al momento della inopinata scoperta di una violetta al Polo Nord fatta dalla famiglia di orsetti, cui si riferiva la traccia tematica enunciata nel tema concorsuale. Ciascun lavoro ha in ogni caso manifestato la forte preoccupazione che queste nostre studentesse e questi nostri studenti percepiscono e manifestano sui gravi rischi derivanti dal riscaldamento globale: che era anche il subobiettivo del sondaggio letterario insito nel tema concorsuale”. La cerimonia per la premiazione degli studenti delle scuole medie è stata conclusa con quella della premiazione delle quattro studentesse del Liceo Classico che all’esame di maturità del luglio 2024 hanno riportato la media di 100/100. Proseguendo in una decennale tradizione, l’Associazione ha consegnato a ciascuna delle seguenti studentesse in dono una borsa porta pc: Anna Carnemolla, Rachele Caroti, Martina Ticciati e Sara Turbati.

