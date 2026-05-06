Niccolini Palli, una giornata con la Guardia Costiera

Gli studenti hanno vissuto un’esperienza formativa tra esercitazioni in mare, unità cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio e tecnologie innovative per il salvataggio

Il 23 aprile la Direzione Marittima della Toscana ha accolto gli studenti del Niccolini Palli nell’ambito del progetto “Meravigliosamente diversi: un can-otto salva-gente”, promosso in collaborazione con la Scuola Italiana Cani Salvataggio. L’iniziativa si inserisce nel percorso di Formazione Scuola-Lavoro (FSL), con l’obiettivo di offrire agli studenti tra i 15 e i 18 anni non solo conoscenze teoriche, ma anche competenze concrete e spendibili nel mondo del lavoro.

Educazione al mare e sicurezza

La giornata si è aperta con un approfondimento sull’importanza della tutela dell’ambiente marino e sul suo impatto positivo per l’economia italiana. Gli studenti hanno inoltre potuto conoscere da vicino le attività operative della Guardia Costiera, tra cui:

la salvaguardia della vita umana in mare (SAR – Search and Rescue),

la sicurezza della navigazione,

la vigilanza e il controllo della pesca.

A seguire, i ragazzi hanno visitato la sala operativa e le unità navali, accompagnati dal personale della Guardia Costiera, vivendo un’esperienza diretta e coinvolgente.

Esercitazioni in mare con unità cinofile

Uno dei momenti più emozionanti si è svolto nello specchio acqueo antistante l’Andana degli Anelli, messo a disposizione dalla D-Marin. Qui gli studenti hanno assistito a un’esercitazione in mare delle unità cinofile della SICS, specializzate nel salvataggio nautico. I cani, addestrati per operazioni di soccorso, si sono tuffati in acqua dalle unità navali della Guardia Costiera, dimostrando grande efficienza e coordinazione. Questa attività rientra in un Accordo Quadro con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e volontariato.

Tecnologia e innovazione al servizio del soccorso

Durante la visita, il personale della Capitaneria ha anche simulato operazioni di recupero utilizzando U.Safe, un salvagente telecomandato di ultima generazione in dotazione ai reparti operativi. La dimostrazione ha suscitato grande interesse tra gli studenti, evidenziando il ruolo crescente della tecnologia nelle operazioni di salvataggio.

Un’esperienza formativa completa

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di crescita per i giovani partecipanti, contribuendo a:

sviluppare la cultura del mare,

rafforzare il senso di responsabilità come “cittadini del mare”,

promuovere il rispetto per l’ecosistema marino,

sensibilizzare sull’importanza del benessere e del ruolo degli animali nel soccorso.

La giornata si è conclusa con un rinnovato interesse verso la Guardia Costiera, percepita come una moderna autorità marittima nazionale, altamente specializzata e capace di operare con efficacia sia a livello centrale che territoriale, garantendo sicurezza, tutela ambientale e protezione della vita umana in mare.

Condividi:

Riproduzione riservata ©