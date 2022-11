Niccolini Palli, via agli incontri dedicati ai genitori del prof. Giannini

Il titolo del primo incontro sarà "La relazione genitori-figli: come fornire autostima". Le conferenze saranno tenute dal professor Lamberto Giannini, pedagogista e docente di storia e filosofia del liceo classico

Il liceo Niccolini Palli ha organizzato a partire dal giorno 29 novembre alle 17, nel locale Thisintegra, via Ganucci 3, terranno degli incontri dedicati ai genitori e aperti anche alle famiglie non dell’istituto Niccolini-Palli.

La prima conferenza sarà introdotta dall’ dirigente scolastica, del liceo Niccolini-Palli, Teresa Cini e dal garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Stefano Romboli.

Il primo incontro avrà come tema, la relazione genitori figli, come fornire autostima. Molti ragazzi si auto-sabotano, si sentono inadeguati, hanno carichi di ansia eccessivi che talvolta risultano paralizzanti, cosa può fare un educatore? Cosa può fare un genitore?

Ovviamente non esiste risposta esaustiva, ma interrogarsi è riflettere è il primo passo verso la consapevolezza. Le successive conferenze ci saranno il il 17 gennaio, sul tema le tipologie di famiglia

e il 24 gennaio ci sarà la conferenza conclusiva, su come prepararsi alla trasformazione del figlio nell’età adolescenziale.

Sarà anche l’occasione di conoscere il locale Thisintegra una realtà fondamentale del nostro territorio , una realtà che propone molte iniziative culturali e che si occupa dell’inserimento lavorativo dei soggetti disabili. Per prenotare mandare email a [email protected]

