Nidi estivi, contributo alle famiglie fino a 200 euro

Domande online dal 12 maggio al 3 giugno (tramite il link che trovate nell'articolo). Misura del Comune per la frequenza dei nidi estivi nel mese di luglio finalizzata a favorire la conciliazione tra lavoro e vita familiare

Il Comune di Livorno attiva una nuova misura di sostegno economico a favore delle famiglie con bambini e bambine da 0 a 3 anni iscritti ai servizi educativi per la prima infanzia autorizzati e accreditati dal Comune di Livorno, per la frequenza dei nidi estivi nel mese di luglio 2026. L’intervento, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 366 dell’8 maggio 2026, è finalizzato a supportare le famiglie nella conciliazione tra tempi di vita e lavoro in un periodo, come quello estivo, caratterizzato da una riduzione dell’offerta dei servizi educativi pubblici. Il contributo è riconosciuto a rimborso delle spese sostenute per la frequenza del nido estivo, fino a un massimo di 200 euro per ciascun bambino o bambina. Il beneficio è destinato ai residenti nel Comune di Livorno che abbiano frequentato un servizio educativo per la prima infanzia nell’anno educativo 2025/2026 e risultino iscritti, per il mese di luglio 2026, a un nido estivo privato autorizzato o accreditato dal Comune. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, accedendo alla piattaforma dedicata disponibile sul sito istituzionale, dalle ore 10.00 di martedì 12 maggio 2026 fino alle ore 23.59 di mercoledì 3 giugno 2026, utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS. L’assegnazione dei contributi avverrà sulla base di una graduatoria formulata secondo il valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, fino a esaurimento delle risorse disponibili.Il voucher sarà erogato a seguito della verifica della documentazione di spesa (fatture e relative quietanze di pagamento).

Tutti i dettagli e l’avviso completo sono disponibili nella sezione dedicata del sito istituzionale:

Voucher nidi estivi luglio 2026 – Città di Livorno

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Gestione economico finanziaria dei servizi educativo scolastici del Comune di Livorno (tel. 0586 820300 – email: [email protected]).

“Con l’attivazione dei voucher per i nidi estivi confermiamo l’impegno concreto nel sostenere le famiglie in un periodo dell’anno particolarmente delicato. Attraverso il bando, garantiamo un aiuto economico diretto alle famiglie per facilitare la conciliazione tra tempi di cura, vita e lavoro, assicurando al contempo ai più piccoli percorsi educativi di qualità anche durante i mesi estivi.”

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