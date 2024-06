Nido Colibrì chiuso per l’impraticabilità degli spazi esterni dopo la rottura di una condotta idrica

L’Amministrazione comunale si terrà in contatto con le famiglie e con le educatrici per fornire gli opportuni aggiornamenti e individuerà una sede idonea allo svolgimento della festa di fine anno nell’eventualità che non fosse possibile riaprire in tempo il nido Colibrì, in modo che bambini, bambine e insegnanti si possano salutare e concludere serenamente l’anno scolastico

Nel corso della mattinata di oggi si è verificata la rottura di una importante condotta idrica che, oltre a fornire acqua ad alcuni edifici privati, alimenta anche il nido comunale Colibrì di via dell’Antimonio, nel quartiere Shangai, attraversando in sotterraneo il giardino del plesso scolastico.

Come si legge in un comunicato del Comune, i tecnici del Comune e di ASA hanno operato per ripristinare la funzionalità del tratto, e nel pomeriggio l’erogazione dell’acqua alle abitazioni è ripresa regolarmente.

Il giardino del Colibrì, dove è stato necessario effettuare importanti lavori di scavo con abbondanti perdite di acqua, è al momento impraticabile e per il ripristino occorreranno almeno un paio di giorni.

Pertanto l’Amministrazione comunale, sentiti gli uffici del Verde e i servizi educativi, ha emanato un’ordinanza che prevede la chiusura del nido fino al ripristino delle condizioni idonee allo svolgimento delle attività didattiche.

Il Colibrì rimarrà sicuramente chiuso mercoledì 26 giugno. L’anno educativo 2023/24 avrebbe dovuto concludersi venerdì 28 giugno con una festa in giardino.

L’Amministrazione comunale si terrà in contatto con le famiglie e con le educatrici per fornire gli opportuni aggiornamenti e individuerà una sede idonea allo svolgimento della festa di fine anno nell’eventualità che non fosse possibile riaprire in tempo il nido Colibrì, in modo che bambini, bambine e insegnanti si possano salutare e concludere serenamente l’anno scolastico.

Condividi:

Riproduzione riservata ©