Nido gratis a 14 mila bambini. Chiuso il bando

Sono per la precisione 14.393 i bambini che da settembre potranno frequentare il nido senza che questo pesi sul bilancio familiare. A renderlo noto è il presidente della Regione Eugenio Giani. A beneficiare dell'iniziativa sono le famiglie con reddito Isee fino a 35 mila euro

Sono oltre 14 mila, per la precisione 14.393 i bambini che da settembre potranno frequentare il nido senza che questo pesi sul bilancio familiare. A renderlo noto è il presidente della Regione Eugenio Giani dopo la chiusura, alle 18 di venerdì 30 giugno, del bando “Nidi gratis” pubblicato alla fine dello scorso maggio. “Il numero di domande pervenute, per un impegno finanziario complessivo di poco meno di 35 milioni di euro, è davvero significativo – commenta soddisfatto il presidente – ed è un risultato che premia l’impegno preso fin dall’avvio delle legislatura di mettere a punto una misura che favorisca un allargamento della platea di coloro che possono accedere ai servizi per l’infanzia, tenendo insieme l’aspetto pedagogico, l’importanza del nido come strumento per la crescita e lo sviluppo, ma anche per la conciliazione della vita familiare con quella lavorativa dei genitori”. A beneficiare dell’iniziativa sono le famiglie con reddito Isee fino a 35 mila euro. Lo “sconto” regionale si applica alle famiglie a cui viene assegnato, per la quota che eccede il contributo rimborsabile da INPS, fino ad un massimo di € 527,27 per ciascuna mensilità da settembre 2023 a luglio 2024.

Condividi: