Nuovo look per la scuola Giosuè Borsi

Nuovo look per la scuola secondaria di primo grado “Giosuè Borsi”. Il Comune di Livorno ha realizzato un importante intervento di manutenzione straordinaria nella scuola situata nel cuore del centro cittadino

Nuovo look per la scuola secondaria di primo grado “Giosuè Borsi”. Il Comune di Livorno ha realizzato un importante intervento di manutenzione straordinaria nella scuola situata nel cuore del centro cittadino, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza, il decoro e la conservazione dell’edificio scolastico.

I lavori hanno riguardato principalmente il risanamento delle facciate esterne, con il ripristino degli intonaci deteriorati, il recupero degli elementi in cemento armato e la tinteggiatura delle superfici. Particolare attenzione è stata dedicata al consolidamento del solaio del porticato di ingresso che si affaccia su via dei Cavalieri, interessato da fenomeni di degrado.

L’intervento ha inoltre previsto il rifacimento dell’impermeabilizzazione delle coperture per contrastare le infiltrazioni di acqua piovana, e l’installazione di parapetti permanenti lungo il perimetro della copertura, finalizzati a garantire maggiori condizioni di sicurezza durante le future attività di manutenzione.

Il Settore Manutenzioni e Cura della Città si è impegnato particolarmente nella programmazione e nell’organizzazione dell’intervento, con l’obiettivo di sfruttare al meglio il periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche. Grazie a un’attenta pianificazione, le operazioni di allestimento del cantiere, a partire dall’installazione dei ponteggi, hanno preso avvio già il giorno successivo alla conclusione dell’anno scolastico. Una scelta organizzativa volta a garantire il rispetto del cronoprogramma dei lavori e a concentrare le lavorazioni nella finestra temporale estiva, riducendo al minimo le interferenze con le attività didattiche.

L’importo complessivo del finanziamento ammonta a 305.000 euro – L’intervento si inserisce nel programma di manutenzione e valorizzazione del patrimonio scolastico comunale, con particolare attenzione alla sicurezza degli studenti, del personale scolastico e alla tutela degli edifici pubblici. I lavori sono stati diretti dall’Ufficio Manutenzione Edilizia del Patrimonio del Comune di Livorno. “L’intervento alle Borsi ha davvero cambiato il volto della scuola. È un tassello di un lavoro molto più ampio che stiamo portando avanti con continuità su tutte le scuole della città”, dichiara la vicesindaca con delega all’Edilizia Scolastica Libera Camici. Dal 2019 ad oggi abbiamo investito oltre 40 milioni di euro nella costruzione di nuove scuole, nella manutenzione ordinaria, straordinaria e impiantistica e nella rigenerazione di quelle esistenti. Solo quest’estate abbiamo messo in campo un piano da quasi 3,8 milioni di euro per rendere gli edifici più sicuri, più moderni e più sostenibili, tra efficientamento energetico, adeguamento antincendio e manutenzione straordinaria. Perché la bellezza e la cura degli spazi sono anche un modo per educare.”

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