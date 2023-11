Oggi alle 17 visita guidata per insegnanti alle collezioni d’arte di Fondazione Livorno

Fondazione Livorno propone anche quest'anno un programma gratuito di visite guidate ed attività di approfondimento e laboratorio rivolto alle scuole del territorio

Anche per questo anno scolastico la Fondazione Livorno in collaborazione con coop.Itinera propone un programma gratuito di visite guidate ed attività di approfondimento e laboratorio rivolto alle scuole del territorio. Martedì 7 novembre alle 17 sarà effettuata inoltre una visita guidata per gli insegnanti interessati ed una presentazione dell’offerta didattica delle attività di questo anno. Le classi saranno accolte nelle sale espositive della Fondazione, in piazza Grande 23, dove si trova una importante e preziosa collezione di opere d’arte composta da dipinti, sculture ed opere grafiche, attraverso la quale è possibile ripercorrere le principali vicende artistiche della città tra la fine dell’Ottocento ed i primi decenni del Novecento: dal movimento divisionista, al Gruppo Labronico, alla pittura futurista ed astrattista.

