Oltre 300 alunni a Villa Chayes per Sportinfesta

Grande la soddisfazione di insegnanti, organizzatori e famiglie che hanno potuto assistere a un momento autentico di partecipazione attiva con i bambini degli istituti Maria Ausiliatrice e Santo Spirito protagonisti di un’esperienza coinvolgente e significativa

Si è svolta sabato 31 maggio, negli impianti sportivi della Marina Militare – Villa Chayes, l’edizione 2025 di Sportinfesta, l’iniziativa sportiva promossa dal Polo Scolastico Cattolico Salesiano delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Livorno, in collaborazione con l’ASD Circolo 3A e con il patrocinio del Comitato Regionale PGS Toscana. Protagonisti della giornata sono stati oltre 300 alunni degli istituti Maria Ausiliatrice e Santo Spirito, che hanno potuto sperimentare attività sportive in un clima di entusiasmo e partecipazione. L’iniziativa si è svolta grazie all’ospitalità dell’Accademia Navale di Livorno con la preziosa collaborazione del Comandante Porcu. Le attività, proposte sotto forma di percorsi e laboratori sportivi, hanno avuto come obiettivo non solo la promozione del movimento e della salute, ma anche la diffusione di valori educativi fondamentali come l’inclusione, il rispetto delle regole, il lavoro di squadra e la valorizzazione delle diversità. Il progetto si inserisce nella lunga tradizione delle Polisportive Giovanili Salesiane (PGS), impegnate da anni nella diffusione dello sport come strumento educativo e inclusivo, secondo il carisma salesiano. Sportinfesta si è confermata così una giornata di festa, crescita e condivisione, coerente con le indicazioni ministeriali in tema di sport a scuola. Grande la soddisfazione di insegnanti, organizzatori e famiglie che hanno potuto assistere a un momento autentico di partecipazione attiva con i bambini protagonisti di un’esperienza coinvolgente e significativa. Un ringraziamento particolare da parte degli organizzatori a Trevisonne e Bellani, per la loro preziosa collaborazione, e a tutte le famiglie che hanno contribuito al successo dell’iniziativa.

La manifestazione ha coinvolto alcune delle più importanti realtà sportive del territorio:

Volley Livorno

Libertas Basket Academy

Lions Rugby Livorno

Baseball 1948 Livorno

Libertas Atletica Livorno

