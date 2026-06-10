“Oltre i confini”, alla Maddalena una mostra per raccontare un anno di crescita e scoperta

La Scuola Primaria Paritaria S.M. Maddalena ha celebrato la conclusione dell'anno scolastico con l'evento “Un giorno lungo un anno”, una mostra itinerante che ha raccolto i lavori realizzati dagli alunni sul tema “Oltre i Confini… un viaggio interiore e relazionale”

“Un giorno lungo un anno” è ciò che la Scuola Primaria Paritaria S.M. Maddalena ha festeggiato martedì 9 giugno nel giardino della scuola, un giorno che ha raccolto in una mostra itinerante tutto il lavoro svolto dagli alunni e alunne con le loro insegnanti. Il tema dell’anno è stato “Oltre i Confini…un viaggio interiore e relazionale” per arrivare alla consapevolezza che i confini non sono soltanto linee geografiche che separano territori, ma rappresentano anche barriere interiori, culturali e relazionali. “Abbiamo ritenuto fondamentale accompagnare bambine e bambini in un percorso che li aiuti a esplorare, comprendere e superare tali confini, sia esteriori che interiori – scrivono dalla scuola – Andare oltre l’altro significa innanzitutto mettersi in discussione, osservare le proprie convinzioni e imparare a superare le paure che ci impediscono di aprirci agli altri. Solo attraverso un profondo viaggio interiore possiamo davvero comprendere chi ci sta accanto. Il vero confine, spesso, non è fuori, ma dentro di noi: paura del giudizio, insicurezze, la tendenza a rimanere nella zona di comfort sono limiti da riconoscere e affrontare”.

Grazie al contributo di Fondazione Livorno, il progetto ha visto l’avvalersi degli esperti Simonetta Lami per scrittura creativa, Carlo Marconi per incontro con l’autore, Giacomo Mazzini per arricchimento logico matematico e robotica, Mattei Lisa per un intervento di educazione socio emotiva e Andrea Guarguaglini, psicologo, per attività di formazione con le insegnanti. La festa è proseguita con canti inerenti al tema del progetto e il saluto finale della classe quinta. Una cena molto partecipata e condivisa ha chiuso la serata e l’anno scolastico.

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