Oltre la classe, le Benci-Borsi organizzano un pomeriggio di laboratori e incontri

Mercoledì 4 dicembre l’Istituto comprensivo Benci-Borsi organizzerà un pomeriggio di laboratori per gli alunni della scuola primaria. L’incontro sarà aperto all’intera cittadinanza a partire dalle ore 16:30 negli ampi spazi del liceo F. Enriques in via della Bassata 19/21. Negli ultimi anni le scuole Benci, Borsi e D’Azeglio hanno scelto di moltiplicare le connessioni con il territorio, abbracciando l’idea che ogni luogo della città possa diventare occasione di stimolo per i ragazzi. Già nel 2021 l’istituto si è fatto promotore di un accordo di rete per l’alleanza formativa che ha preso il nome di “La scuola che cammina”, coinvolgendo numerosi soggetti culturali della nostra città in un progetto educativo dai tratti innovativi. Così i saperi si espandono, travalicano i confini tra discipline, confini che nel naturale processo di apprendimento in realtà non esistono. La giornata del 4 dicembre sarà l’occasione per dare ai bambini dell’istituto un ruolo da protagonisti: gli alunni della primaria e della secondaria saranno lieti di accogliere altri piccoli visitatori ed accompagnarli in quelle attività che arricchiscono quotidianamente l’offerta formativa dell’I.C. Benci-Borsi. Molti i workshop organizzati: musica, canto ed arte per dare libero sfogo all’espressività dei bambini, un percorso STEAM per scoprire le scienze attraverso un approccio esperienziale, un laboratorio sulla narrazione di paesaggi immaginari a partire dall’osservazione di immagini suggestive, un viaggio nelle lingue per approcciare i nostri giovani cittadini ad un mondo globale, infine, una rappresentazione ludico-filosofica per attivare lo spirito critico dei partecipanti.

