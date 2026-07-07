Open Day al Polo Universitario Sistemi Logistici di Villa Letizia

Appuntamento martedì 14 luglio, dalle 10.00, in via dei Pensieri 60. Sarà possibile partecipare in presenza oppure online tramite il link che trovate nell'articolo

Una mattinata per conoscere da vicino il Corso di Laurea in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici, approfondirne il percorso formativo e incontrare docenti e referenti. È questo l’obiettivo dell’Open Day 2026 organizzato dal Polo Universitario Sistemi Logistici dell’Università di Pisa, in programma martedì 14 luglio a Livorno. L’appuntamento si svolgerà presso la Biblioteca “M. Caponi” di Villa Letizia, in via dei Pensieri 60, con apertura degli stand alle 10.00. Alle 10.30 prenderanno il via i saluti istituzionali e la presentazione del corso di laurea, un momento dedicato all’orientamento e all’informazione rivolto a tutti gli studenti interessati a intraprendere un percorso universitario nel settore della logistica, dell’economia e della legislazione dei sistemi logistici. Per consentire la più ampia partecipazione, l’incontro sarà fruibile anche online, attraverso un’aula virtuale dedicata accessibile tramite questo link. L’iniziativa è promossa dal Polo Universitario Sistemi Logistici dell’Università di Pisa con il sostegno del Comune di Livorno, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e della Fondazione Livorno, realtà che da anni collaborano per valorizzare la formazione universitaria e lo sviluppo delle competenze in un settore strategico per il territorio labronico e per il sistema portuale italiano.

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