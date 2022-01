Orientando 2021, boom di visite in soli 20 giorni

In poco meno di un mese sono già 4.857 gli utenti, di cui 2.306 contatti unici, che si sono collegati per visitare il portale dell’orientamento scolastico verso le scuole superiori

Mediagallery Per chi ancora è incerto può essere utile prenotare un colloquio individuale con un orientatore, per avere un supporto personalizzato nella scelta della scuol

A soli venti giorni dal lancio della piattaforma Orientando 2021, sono già 4.857 gli utenti, di cui 2.306 contatti unici, che si sono collegati per visitare il portale dell’orientamento scolastico verso le scuole superiori. Dal 20 dicembre, giorno della pubblicazione online ufficiale, il sito di Orientando 2021, realizzato dalla Provincia con il contributo di Provincia di Livorno Sviluppo, sta intercettando l’attenzione degli studenti e delle loro famiglie che, soprattutto durante il periodo delle feste natalizie, hanno navigato tra gli stand della piazza virtuale per conoscere e confrontare le offerte formative dai 13 istituti scolastici di istruzione secondaria del territorio provinciale.

Digitando l’indirizzo www.orientando2021.it si accede ad un contenitore digitale che oltre a consentire un tour virtuale a 360° nel panorama dell’offerta scolastica, offre anche uno sportello informazioni sulle opportunità di studio e apprendimento all’estero del programma Erasmus+, nonchè sui percorsi verso il mondo del lavoro e le prospettive occupazionali sul territorio. Gli attuali accessi al sito hanno già superato il totale delle visite che Orientando aveva ottenuto alla fine di gennaio dello scorso anno.

“Siamo particolarmente soddisfatti dell’apprezzamento della piattaforma di Orientando – sottolinea la presidente della Provincia Marida Bessi – e del successo di una formula che trova un così vasto consenso tra i ragazzi e le famiglie. Le numerose informazioni messe a disposizione da ogni scuola e le innovazioni apportate in questa edizione – aggiunge Bessi – forniscono un approccio più completo all’orientamento, che speriamo possa essere utile per affrontare con consapevolezza e serenità questa importante scelta”.

Tra le innovazioni più rilevanti introdotte con Orientando 2021 ci sono i webinar e lo sportello di orientamento personalizzato. “Sono tutti strumenti – afferma Paolo Nanni, amministratore unico di Provincia di Livorno Sviluppo – pensati anche per stimolare gli studenti e le studentesse a riflettere sulle proprie aspirazioni e quale percorso di studio possa essere più rispondente ai loro bisogni formativi”. Per esempio per chi ancora è incerto può essere utile prenotare un colloquio individuale con un orientatore, per avere un supporto personalizzato nella scelta della scuola. Lo sportello è disponibile on line tutti i giorni per un colloquio di un’ora. Oppure ragazzi e famiglie possono conoscere quali sono le prospettive del mercato del lavoro locale, dell’istruzione e della formazione seguendo i webinar di approfondimento, fruibili in ogni momento, mentre sono di grande utilità anche le informazioni sugli scambi tra scuole e le mobilità all’estero previsti dal programma europeo l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, nonché i dati illustrati da Anpal Servizi sugli strumenti di politiche attive del lavoro. La piattaforma Orientando2021 resterà online anche dopo la chiusura delle iscrizioni.