Orientando 2023, presentato il salone virtuale per l’orientamento verso le superiori

La piattaforma riunisce i 13 istituti superiori di Livorno e provincia e si presenta come un tour interattivo navigabile a 360 gradi ambientato, quest'anno, a Castello Pasquini. Il sito, accessibile all’indirizzo www.orientando2023.it, resterà online almeno fino al 31 gennaio

di Giulia Bellaveglia

Prende il via per il quarto anno consecutivo Orientando, il salone virtuale ideato dalla Provincia di Livorno, in collaborazione con Provincia di Livorno Sviluppo Srl, e rivolto agli studenti di terza media per l’orientamento verso le scuole superiori. La piattaforma riunisce i 13 istituti superiori di Livorno e provincia e si presenta come un tour interattivo navigabile a 360 gradi ambientato, per questa volta, a Castello Pasquini. A questo si aggiungono approfondimenti sullo studio all’estero con il programma Erasmus+, percorsi verso il mondo del lavoro e focus su due tra le tematiche più attuali: il cambiamento climatico e la violenza di genere. “Una formula – spiega la presidente della Provincia di Livorno Sandra Scarpellini – che consente di visitare con più calma e in maniera più completa tutte le nostre scuole, guidando i ragazzi, e le loro famiglie, verso una scelta consapevole relativa ad una parte fondamentale del loro futuro. Un’idea, quella del virtuale, che nasce a seguito dell’emergenza Covid e che ha poi mostrato un valore che ci sembrava importante continuare a trasmettere, quello di conoscere da vicino tutti gli istituti del nostro territorio evitando il problema degli spostamenti. Un lavoro prezioso del nostro ente che incide in maniera decisiva sulla futura formazione degli studenti”. La prima schermata prevede i saluti istituzionali, mentre all’interno della “sala” sono presenti gli stand di ogni scuola allestiti con l’offerta formativa, il sito di ogni istituto, le date degli open day, le foto degli ambienti e alcuni video di presentazione. Tantissimi i soggetti esterni che hanno preso parte all’iniziativa: l’agenzia nazionale Erasmus+ Indire, il programma europeo di maggior successo, Arti, agenzia regionale dei centri per l’impiego, Consorzio Lamma, centro regionale per le previsioni meteo e Accademia Tecnologica Edilizia, istituto superiore post diploma. “Come ogni anno – aggiunge l’amministratore unico di Provincia di Livorno Sviluppo Paolo Nanni – il nostro obiettivo è anche quello di approfondire il rapporto con l’innovazione e il mondo del lavorativo. Un aspetto per cui diventa cruciale la presenza di enti che si occupino di gestire politiche attive nello studio all’estero e nell’accrescere l’efficacia dell’incontro domanda/offerta di lavoro”. Il sito, accessibile all’indirizzo www.orientando2023.it, resterà online almeno fino al 31 gennaio.

