Orizzonti globali, l'Enriques alla scoperta del mondo

In foto la 3a B al Christchurch College, Oxford

Il liceo Federigo Enriques prosegue sulla strada dell’innovazione educativa con un’impronta decisa verso l’internazionalizzazione dell’istruzione. Attraverso un ambizioso programma di iniziative si propone di arricchire l’offerta formativa con esperienze che vanno oltre i confini convenzionali dell’apprendimento.

Stage linguistico Valencia (Spagna) – Un primo esempio di questa nostra mission educativa è il viaggio in Spagna recentemente organizzato per la classe quarta del liceo linguistico accompagnati dalle professoresse Giulia Pertusati e Azzurra Becagli. Immersi nel cuore della vivace Valencia, gli studenti e le studentesse della 4L hanno trascorso una settimana, a Febbraio, ricca di scoperte linguistiche e culturali. Oltre alle tradizionali lezioni di spagnolo presso la scuola Enforex, la classe ha avuto l’opportunità di interagire con studenti spagnoli in un tandem linguistico, arricchendo il proprio apprendimento con conversazioni autentiche e spontanee. L’incontro con la cultura spagnola è stato evidente anche nelle escursioni guidate e nei momenti di socializzazione serali, durante i quali i ragazzi hanno sperimentato la vivace atmosfera delle strade di Valencia, immergendosi appieno nella sua ricca storia e tradizioni.

La Cina è vicina… un giorno a Prato – Nella pittoresca Chinatown di Prato, gli studenti delle classi 2L e 3L dell’indirizzo linguistico-orientale, grazie all’iniziativa promossa dalla professoressa Becagli e accompagnate rispettivamente dai docenti Cheng Ming e Federica Morelli, hanno vissuto un’esperienza unica e coinvolgente. Oltre ad approfondire la comprensione della medicina e della cucina cinese attraverso lezioni interattive e laboratori pratici, hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica le loro conoscenze nel contesto reale di un supermercato cinese. L’interazione con i commessi di madrelingua cinese ha permesso loro di imparare nuove parole e espressioni, mentre la ricerca dei prodotti necessari alla preparazione di piatti cinesi ha stimolato la loro curiosità e creatività culinaria. Al termine di questo laboratorio di “spesa in cinese”, è stato possibile anche acquistare tutti quei prodotti che sono difficilmente reperibili nei supermercati italiani.

Stage linguistico a Bournemouth (Regno Unito) – Anche quest’anno abbiamo riproposto lo stage linguistico in Gran Bretagna. Il viaggio a Bournemouth è stato un’esperienza indimenticabile per gli studenti delle classi 3A, 3B, 3G, 3I, 3L e 3N degli indirizzi di liceo scientifico, scienze applicate e linguistico accompagnate dalle professoresse Dani, Fiorillo, Milani, Rossi, Volgano, Becchi, Bove, Sambiagio e dal prof. Dinelli. Divisi in gruppi con partenze settimanali, studenti e studentesse hanno vissuto con famiglie locali, affinando le loro abilità linguistiche attraverso conversazioni quotidiane e attività culturali e di svago. Durante il soggiorno, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare la vibrante città di Londra. Da monumenti iconici come il Big Ben e Buckingham Palace a pittoreschi parchi e affollati mercati, ogni momento trascorso nella capitale ha offerto un’esperienza unica e indimenticabile. Uno dei momenti più emozionanti dello stage è stata la visita al magnifico Christchurch College di Oxford. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di esplorare gli antichi cortili e le maestose sale dell’università, entrando in contatto con la ricca tradizione accademica del Regno Unito. Cogliamo l’occasione per ringraziare il personale della Questura di Livorno per la consueta collaborazione per il rinnovo in tempi brevi dei passaporti della maggior parte degli studenti in partenza.

Verso Nuovi Orizzonti – I viaggi di istruzione del liceo Federigo Enriques di Livorno sono più di semplici gite scolastiche. Sono avventure che lasciano ricordi indelebili e plasmano il futuro, aprendo le porte a nuove lingue e culture. Sono il riflesso dell’impegno costante dell’istituto nel fornire un’educazione completa e di alto livello, preparando i nostri giovani ad affrontare un mondo in continua evoluzione con fiducia e determinazione.

