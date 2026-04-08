Palio Studentesco, sabato 11 aprile torna la sfida tra le scuole nel segno della tradizione

Sugli scali Delle Cantine dalle 9.30 la quarta edizione dell’evento che unisce studenti, sport e cultura remiera: coinvolti gli istituti cittadini tra tradizione, inclusione e rilancio del progetto Scuola in Barca

di Giulia Bellaveglia

La quarta edizione del Palio Studentesco si prepara a riportare entusiasmo, tradizione e spirito sportivo tra i giovani, rilanciando un appuntamento che unisce scuola e mare nel segno dell’identità cittadina di Livorno. L’evento, in programma sabato 11 aprile dalle 9.30 nello specchio d’acqua antistante gli scali Delle Cantine, rappresenta un’importante occasione di partecipazione per gli istituti scolastici, chiamati a sfidarsi in una competizione che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. A sottolineare il valore dell’iniziativa è il presidente del comitato organizzatore Palio Marinaro Michele De Martino. “Una gara per tutti gli istituti scolastici – dice -. In questo caso sono stati coinvolti l’Istituto Nautico, le Enriques e l’Iti Galileo Galilei, ma è solo una partenza per un percorso aperto a tutte le scuole. Un progetto che mira ad ampliarsi e a coinvolgere sempre più studenti, con l’obiettivo di trasmettere passione e senso di appartenenza. Per riportare lo sport e dare ai ragazzi il piacere di intraprendere il mondo delle tradizioni livornesi e quello remiero”. La manifestazione sarà resa possibile grazie alla collaborazione di numerose realtà locali, tra cui le sezioni nautiche Borgo, Salviano e il Pontino San Marco, che metteranno a disposizione imbarcazioni e strutture. La manifestazione segna anche il ritorno dell’iniziativa Scuola in Barca, interrotto nel 2020. “Oggi – ricorda De Martino – riprendiamo finalmente il progetto originario per creare anche un serbatoio di atleti per il Minipalio”. A rafforzare il significato dell’iniziativa è intervenuta anche Francesca Bernini, vicepreside dell’Istituto nautico Cappellini Orlando: “Non c’è innovazione senza tradizione. Dobbiamo restare legati a ciò che ci caratterizza, perché Livorno non esisterebbe senza il porto e senza il mare. Devo ringraziare in particolare Maurizio Quercioli e Michele De Martino perché hanno dedicato il loro tempo libero ai ragazzi, insegnando loro anche le basi. È un contributo fondamentale per la loro crescita».

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