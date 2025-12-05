Parità di genere, la Camera di Commercio premia le imprese e le tesi di laurea

Premio da 1.500 euro a Caterina Orsini, 2° premio ex aequo da 500 euro a Maria Sofia Zampini e Alice Dalle Luche, 3° premio ex aequo da 250 euro a Martino Bertocci e Maria Vittoria Braschi. Riconoscimenti alle aziende Nuova Simat Srl, Compagnia Portuale di Livorno, Frangerini Impresa e Steel Project Engineering. Le premiazioni hanno visto la partecipazione del presidente Riccardo Breda e della presidente del Comitato Consultivo Imprenditoria Femminile Francesca Marcucci

Si è svolta questa il 5 dicembre, nella storica Sala del Consiglio della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, la cerimonia di premiazione dedicata alla parità di genere. Un evento che ha celebrato l’impegno del tessuto imprenditoriale e del mondo accademico per le pari opportunità e l’inclusione. I lavori, aperti dai saluti del presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda e moderati dal Segretario Generale Pierluigi Giuntoli, hanno visto la partecipazione di Francesca Marcucci, presidente del Comitato Consultivo Imprenditoria Femminile della CCIAA, Maria Grazia Maestrelli Consigliera di parità della Regione Toscana e Maria Grazia Dainelli Consigliera di parità della Provincia di Livorno. L’iniziativa ha riunito in un unico evento il “Premio Impresa per le pari opportunità” e il “Premio per le tesi di laurea sulla parità di genere”, istituiti per la prima volta dalla Camera a testimonianza della volontà dell’ente, certificato UNI/PdR 125:2022, di promuovere una cultura aziendale e sociale libera da discriminazioni.

I RICONOSCIMENTI ALLE IMPRESE

Il “Premio Impresa per le pari opportunità”, aperto alle imprese delle province di Grosseto e Livorno, è stato assegnato a quattro realtà che si sono distinte per progetti innovativi di welfare, governance inclusiva e valorizzazione delle carriere femminili. Ad ogni impresa un premio di 3mila euro ciascuna. La proclamazione è stata curata dalla Prof.ssa Mariacristina Bonti, Direttrice del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, componente della commissione di valutazione insieme a Francesca Marcucci, Riccardo Breda, Maria Grazia Dainelli e Laura Parlanti, Consigliera di parità della provincia di Grosseto. Le aziende vincitrici sono:

Nuova Simat Srl (Collesalvetti), premiata per il progetto “NEAR TO YOU”, un sistema di welfare contrattualizzato che include banca ore solidale, flessibilità oraria e formazione sul benessere psico-fisico, portando a un coinvolgimento totale dei dipendenti e all’azzeramento dei gap retributivi;

Compagnia Portuale di Livorno Soc. Coop. (Livorno) che ha ricevuto il riconoscimento per l’impegno pluriennale nell’inserimento lavorativo femminile in ambito portuale operativo (con 26 lavoratrici operative) e per la visibilità nazionale ottenuta con il progetto “Il Porto delle Donne”;

Frangerini Impresa S.r.l. (Livorno), premiata per il suo approccio integrato che ha unito l’ottenimento delle certificazioni UNI/PdR 125 e SA8000 ad un percorso di coaching aziendale, favorendo il clima interno e l’inserimento di figure femminili in ruoli tecnici e STEM;

Steel Project Engineering S.r.l. (Livorno), che si è distinta per aver raggiunto la piena parità numerica (50/50) tra i dipendenti, anche in ruoli di responsabilità, e per il progetto di restyling della comunicazione “Carriere” volto ad attrarre talenti femminili in ambito ingegneristico.

Le altre imprese che hanno partecipato al premio sono: Erqole Hospitality Srl (porto Ercole), Exigonia Srl (San Vincenzo), Siel Srl (Livorno), Cna Servizi Soc Coop (Grosseto).

IL PREMIO ALLE TESI DI LAUREA

Spazio anche al merito accademico con la proclamazione dei vincitori del bando per le tesi di laurea, aperto a studenti e studentesse che hanno conseguito la laurea presso una Università con sede in Toscana, oppure residenti in Toscana e iscritti ad una Università telematica. I riconoscimenti sono andati agli elaborati che hanno approfondito tematiche giuslavoristiche e sociali legate al genere. Nella commissione di valutazione il Prof. Avv. Pasqualino Albi dell’Università di Pisa, la dott.ssa Barbara Bonciani ricercatrice in Sociologia, Francesca Marcucci e Maria Grazia Maestrelli. Di seguito la classifica dei premiati:

1° Premio da 1.500 euro a Caterina Orsini con la tesi dal titolo “La gelosia delle piccole sensazioni. Il rapporto tra uomo e femminismo” – Accademia di Belle Arti di Firenze;

2° Premio ex aequo da 500 euro a Maria Sofia Zampini con la tesi “La condizione femminile in Iran tra XX e XXI secolo”– Università degli Studi di Firenze;

2° Premio ex aequo da 500 euro ad Alice Dalle Luche per la tesi: “Inclusione di genere e impatto sulla performance aziendale: analisi dei casi GAIA S.p.A. e Webuild S.p.A.” – Università degli Studi di Pisa;

3° Premio ex aequo da 250 euro a Martino Bertocci con la tesi “Il ruolo delle norme sociali nello sviluppo: una revisione critica della letteratura sul rapporto culture and development” – Università degli Studi di Firenze;

3° Premio ex aequo da 250 euro a Maria Vittoria Braschi per la tesi “In bilico tra casa e lavoro: doppia presenza, disuguaglianze di genere e politiche del lavoro tra Italia ed Europa”– Università degli Studi di Firenze.

A corredo della giornata, le archiviste della biblioteca camerale hanno allestito l’esposizione documentale “Le donne nell’archivio storico camerale tra fine ‘800 e inizio ‘900: la presenza femminile nel mondo imprenditoriale della Livorno dell’epoca”. Numerose sono le lettere circolari utilizzate per comunicare con clienti o fornitori: tra le più antiche una datata 1° aprile 1886, in cui Teresina Molena annuncia l’apertura di una “vendita di ghiaccio di buona e naturale qualità” per la stagione estiva. Una circolare dell’Ispettorato del Lavoro del 17 marzo 1912, invece, sancisce l’interdizione del lavoro notturno delle donne e introduce l’obbligo di riposo tra le 22.00 e le 5.00, in recepimento della Convenzione Internazionale di Berna. La Camera di Commercio, inoltre, ospita nell’occasione la mostra itinerante “Perché la giornata contro la violenza sulle donne è tutti i giorni” con le tavole pittoriche realizzate dall’artista livornese Fabio Leonardi, curata da Prefettura di Livorno e Inail congiuntamente alla Provincia di Livorno, al Comune di Livorno e alla Consigliera di parità della Provincia e inaugurata il 25 novembre.

