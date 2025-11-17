Partito il Flag Football all’istituto comprensivo Micheli Bolognesi

Il progetto vedrà coinvolti, in orario extracurricolare, alunne e alunni delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e la prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado

Sono in partenza all’Istituto comprensivo Micheli Bolognesi le attività del progetto sportivo “Flag Football” promosso dal Rotary Club Livorno Mascagni e dall’associazione TFU Asd.

Il flag football è una variante del football americano con regole semplificate e assenza di contatto fisico: praticabile dai ragazzi e dalle ragazze in squadre miste è uno sport che consente di sviluppare le proprie capacità senso-percettive, consolida e affina gli schemi motori di base stimolando corretti comportamenti relazionali. Ideale per imparare lo spirito di squadra, il flag football è uno sport rapido da insegnare e imparare, in cui sono previsti il divieto assoluto di contatto fisico e tante possibilità di gioco in un contesto di insegnamento partecipativo: le attività si concentrano sull’aspetto ludico e sulla promozione delle competenze interdisciplinari e meno sull’agonismo e sulle competenze specialistiche specifiche dello sport, rappresentando una novità per la maggior parte degli allievi in quanto le conoscenze e le competenze specialistiche richieste sono piuttosto secondarie e ognuno ha l’opportunità di sperimentare il cambiamento e creare qualcosa di nuovo.

Considerando il grandissimo successo che sta ottenendo globalmente, è stato introdotto tra gli sport olimpici a partire dall’edizione 2028 e l’Italia ha raggiunto lusinghieri risultati nelle competizioni internazionali, mentre a livello nazionale oltre 150 squadre in varie categorie e fasce di età partecipano ai campionati organizzati dalla FIDAF (Federazione Italiana di American Football, parte del Coni). Per la nostra scuola, afferma la Dirigente scolastica Cecilia Semplici, è fondamentale promuovere una progettualità che mira a sviluppare competenze trasversali attraverso attività sportive come il Flag Football in cui gli aspetti prevalentemente sociali, come le capacità di comunicazione, la capacità di lavorare in squadra, il senso di responsabilità e la tolleranza sono aspetti fondamentali e hanno un grande margine di sviluppo e fornisce dei campi d’azione idealmente osservabili.

Il progetto è iniziato il 17 novembre e vedrà coinvolti, in orario extracurricolare, alunne e alunni delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e le studentesse e gli studenti delle prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado; le attività si svolgeranno rispettivamente nella palestra della Scuola primaria Campana e della Scuola media Fermi ed è previsto a primavera il trasferimento al Campo Tamberi. Gli incontri con cadenza settimanale avranno una durata di due ore ciascuno, per l’intero anno scolastico 2025/2026 e termineranno a fine maggio 2026. Si sottolinea ancora che per il nostro istituto è di fondamentale importanza promuovere valori come l’inclusione, fair play, spirito di squadra, rispetto dell’avversario, la valorizzazione dei potenziali di ognuno ed è ciò che ci proponiamo di fare attraverso uno sport come il Flag Football dove tali valori sono esaltati al massimo in un gioco dove la strategia è la chiave per il successo. Si ringrazia Rotary Club Livorno Mascagni e TFU a.s.d. per la preziosa collaborazione.

