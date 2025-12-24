Passeggiata della Luce: alla Rosa studenti e genitori in piazza per la pace

I bimbi del quartiere, accompagnati da insegnanti, genitori ed educatori, hanno sfilato sotto la pioggia per portare un messaggio di pace e unione tra i popoli

Nel pomeriggio di lunedì 22 dicembre alla Rosa ha avuto luogo la “Passeggiata della Luce”, manifestazione organizzata dalle scuole Lambruschini, Cattaneo e La Rosa. I bimbi del quartiere, accompagnati da insegnanti, genitori ed educatori, hanno sfilato sotto la pioggia per portare un messaggio di pace e unione tra i popoli. Al termine della passeggiata, tutti insieme hanno intonato Imagine di John Lennon.

Condividi:

Riproduzione riservata ©