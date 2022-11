Paura della matematica? No, con il MasterMath2022 del Liceo Cecioni

Terza edizione del progetto scientifico del Liceo Cecioni per gli studenti della terza media delle scuole cittadine: il 19 dicembre 103 studenti iscritti disputeranno una semifinale a base di divertenti problemi logici matematici, da cui usciranno 10 finalisti, uno solo il vincitore

Matematica? Al Cecioni, Sì grazie. Si sa che la matematica è tra le materie che incutono timore (a volte terrore) a studenti e studentesse di ogni età e che l’opinione comune vuole che ci voglia una “mente bestiale” (parafrasando una famosa canzone) per sconfiggere problemi e equazioni. Superiamo i luoghi comuni e dimostriamo che la matematica si può capire e anzi ci si può anche giocare e divertirsi. Come? Con MasterMath2022, il progetto scientifico per gli studenti della terza media delle scuole cittadine, lanciato dal Liceo Cecioni e alla sua terza edizione, dopo lo stop pandemico. Quest’anno si sono iscritte ben ventuno classi da cui, con una gara on line, sono stati selezionati 103 alunni e alunne che parteciperanno ad un pomeriggio di “attività scientifiche” al liceo Cecioni. Infine il 19 dicembre, tutti i 103 iscritti, presso il liceo di via Galilei, disputeranno una semifinale a base di divertenti problemi logici matematici, da cui usciranno 10 finalisti che si sfideranno, nella stessa mattina, in un quiz online con i loro smartphone davanti a tutta la platea. Uno solo, purtroppo, il vincitore o la vincitrice; per lui o per lei un premio importante, offerto dalla ditta Computer Team: un pc portatile. Qualcuno ha ancora paura della matematica?

