Percorso quadriennale, sabato 3 febbraio incontro al Vespucci-Colombo

Sabato 3 febbraio dalle ore 10 alle ore 11 la dirigente Francesca Barone e la F.S. per l’orientamento, prof.ssa Francesca Luseroni terranno un incontro pubblico per illustrare il nuovo percorso quadriennale dell’indirizzo SIA/ Sistemi Logistici Integrati nell’aula magna di via Chiarini.

