Piccoli custodi dell’ambiente, gli alunni delle Cattaneo ripuliscono il parco

Mattinata di educazione civica e ambientale. Sono intervenuti il sindaco Luca Salvetti, l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello e la dirigente scolastica Mariella Oriti

Il 29 maggio il parco pubblico di via Cattaneo, adiacente alla scuola primaria Cattaneo, si è trasformato in un’aula a cielo aperto per la festa “Piccoli custodi dell’ambiente”, una mattinata interamente dedicata all’educazione ambientale e alla cura degli spazi comuni. Bambine e bambini, insieme a insegnanti e personale scolastico, hanno partecipato con entusiasmo a un’attività di pulizia del parco, raccogliendo rifiuti e riflettendo sull’importanza del rispetto dell’ambiente. L’iniziativa si inserisce all’interno di un progetto di plesso dedicato alla cittadinanza attiva, con l’obiettivo di sviluppare nei più piccoli senso civico, responsabilità e attenzione verso il bene comune. La mattinata ha visto anche la presenza delle istituzioni locali, che hanno voluto condividere da vicino l’esperienza educativa. Sono intervenuti il sindaco Luca Salvetti, l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello e la dirigente scolastica Mariella Oriti, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative di questo tipo per la formazione dei cittadini e delle cittadine di domani e per il rafforzamento del legame tra scuola e territorio. Le attività sono state supportate dall’Aamps che ha fornito i materiali per la pulizia. Durante l’evento non sono mancati momenti di confronto e partecipazione attiva: gli alunni hanno discusso sull’importanza di ridurre i rifiuti, differenziare correttamente e prendersi cura degli spazi pubblici che appartengono a tutta la comunità. I bambini hanno inoltre consegnato al sindaco alcune richieste e proposte per abbellire e migliorare il parco, rendendolo più accogliente, sicuro e vivibile per tutti. Un gesto simbolico ma significativo, che ha dato voce ai più piccoli e al loro desiderio di contribuire concretamente alla cura della città. L’esperienza si è così trasformata in un percorso educativo concreto, in cui il “fare” ha avuto un ruolo centrale nell’apprendimento. “Vogliamo che questo momento diventi un’occasione stabile di crescita e consapevolezza , hanno spiegato le insegnanti. Il rispetto dell’ambiente e delle persone deve diventare un valore quotidiano, non solo teorico. L’ambiente è il luogo in cui viviamo e prendersene cura è il primo passo per diventare cittadini responsabili.”

L’iniziativa ha rappresentato anche un’importante occasione di collaborazione tra scuola e territorio, rafforzando il dialogo tra comunità educativa e spazi pubblici. Famiglie e insegnanti hanno sottolineato l’importanza di queste attività che, oltre a migliorare concretamente il decoro urbano, contribuiscono a formare i cittadini del futuro. La mattinata si è conclusa tra sorrisi e soddisfazione, con la consapevolezza che anche i più piccoli, attraverso gesti semplici ma significativi, possono diventare veri “custodi dell’ambiente”.

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