Pioggia intensa, intervento al Niccolini Palli per una infiltrazione

Il problema è stato rilevato solo la mattina, all’apertura della scuola e, dopo la segnalazione da parte della dirigenza scolastica, sono intervenuti i vigili del fuoco e il tecnico provinciale

La pioggia intensa caduta nella notte di venerdì 9 dicembre, si legge in un comunicato della Provincia, ha causato l’allagamento della terrazza sul tetto dell’Istituto Niccolini-Palli. Le griglie dei pluviali, probabilmente ostruite, non sono riuscite a far defluire la grande quantità di acqua, che è poi penetrata all’interno dell’edificio bagnando alcune aule del secondo piano. Il problema è stato rilevato solo la mattina, all’apertura della scuola e, dopo la segnalazione da parte della dirigenza scolastica, sono intervenuti i vigili del fuoco e il tecnico provinciale reperibile che hanno accertato la causa. E’ stato, quindi, chiamato l’idraulico della scuola che ha ripulito le griglie consentendo il normale deflusso dell’acqua. Le aule saranno ripristinate nei prossimi giorni.

