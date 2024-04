Polo Universitario dei Sistemi Logistici, rinnovata la convenzione

Stipulato il rinnovo della convenzione (2024/2028) dal Comune di Livorno con l’Università di Pisa, la Fondazione Livorno e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Nella seduta del Consiglio Comunale è stata votata la delibera che approva la convenzione di durata quadriennale (2024/2028) per la realizzazione delle attività didattiche e di ricerca del Polo Universitario dei Sistemi Logistici che ha sede a Livorno a Villa Letizia. La convenzione stipulata dal Comune di Livorno con l’Università di Pisa, la Fondazione Livorno e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale è finalizzata al funzionamento del Polo Universitario livornese, e prevede un finanziamento da parte di ciascun ente di 150mila euro annui per la realizzazione di attività didattiche e di ricerca, in particolare per assicurare la continuazione del Corso di Laurea di primo livello in “Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici”. Il Comune di Livorno finanzia inoltre, con la somma di 50mila euro annue, le ulteriori attività didattiche e formative del Polo Universitario, come il corso di laurea Magistrale in Management e Controllo dei processi logistici attivato dall’anno accademico 2028/2019 e Master legati alla gestione e organizzazione dei sistemi logistici. La nuova convenzione ha apportato alcune modifiche e precisamente il rafforzamento del ruolo del Comitato Strategico e di indirizzo, nonché l’aggiunta nelle finalità dell’accordo dell’individuazione di strumenti atti al consolidamento del rapporto fra l’Università e le imprese presenti sul territorio. Inoltre, alla luce delle esperienze maturate e al fine di rafforzare i rapporti fra l’Università e il territorio di riferimento, è stato inserito anche il riferimento all’eventuale attivazione di attività formative di laurea e post laurea e della partecipazione congiunta a progetti di ricerca e trasferimento tecnologico su tematiche relative ai sistemi logistici e all’economia del mare, incluse le relative evoluzioni tecnologiche e organizzative in termini di digitalizzazione, mobilità e sostenibilità. “La presenza dell’Università a Livorno è molto importante per il contributo offerto in termini di sviluppo economico, sociale e culturale“, dichiara l’assessora al porto, università e innovazione Barbara Bonciani. “La sinergia creata in questi anni fra Comune di Livorno, Fondazione Livorno, Adsp MTS e Università di Pisa ha permesso di inserire nell’oggetto della convenzione alcune novità concertate che spaziano dall’eventuale attivazione di nuovi corsi di laurea, ma anche di attività di formazione continua rilevanti per i sistemi logistici e l’economia del mare. Sappiamo quanto la formazione e nello specifico la formazione continua sia importante per le imprese e per i lavoratori per l’acquisizione di nuove competenze richieste dalle evoluzioni economiche e sociali del mondo del lavoro. Ciò è ancora più rilevante in settori come quelli afferenti alla portualità e alla logistica che per caratteristiche specifiche sono più soggetti alla variabilità e flessibilità e richiedono di una grande attenzione in termini di aggiornamento di conoscenze e competenze”. Fra le novità introdotte dalla Convenzione nell’ottica del rafforzamento della presenza del Polo Universitario a Livorno vi sono anche il potenziamento dell’internazionalizzazione delle attività del Polo mediante anche la stipula di convenzioni Erasmus e il coinvolgimento degli enti nella partecipazione a progetti europei.

Condividi:

Riproduzione riservata ©