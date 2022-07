Port-to-Port, video e incontro finale al Vespucci

Con il ritorno degli studenti da Rotterdam si chiude il progetto Transnazionale Port-to-Port, che ha visto la sinergia fra l’Istituto Vespucci-Colombo e Provincia di Livorno Sviluppo. Il 25 luglio alle 9,30, nell’aula magna di via Chiarini, la Dirigente Francesca Barone, l’amministratore unico di Provincia di Livorno Sviluppo Paolo Nanni, la dirigente Maria Giovanna Lotti e Manuela Guerrini della Regione Toscana tireranno le somme dell’esperienza che ha visto 15 studenti delle classi terze dell’indirizzo di logistica protagonisti di un percorso di formazione in aula durante l’anno scolastico, e sul campo presso STC Group di Rotterdam, al fine di acquisire competenze spendibili in futuro nel settore della logistica. Il soggiorno a Rotterdam e la formazione offerta da STC International Maritime and Logistics Experts, si sono confermati valore aggiunto al progetto, fornendo agli studenti opportunità valorizzanti per il loro percorso. All’incontro finale gli studenti presenteranno il video realizzato nel corso dell’esperienza ed esprimeranno il loro punto di vista.

