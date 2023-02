Porta a Mare, gli alunni della scuola Maddalena sfilano mascherati

Martedì 21 febbraio, in occasione del Martedì Grasso, si terrà l’immancabile appuntamento con il progetto ludico-didattico che dal 2018 il Consorzio Porta a Mare promuove all’interno delle scuole primarie e dell’infanzia che hanno sede nelle vicinanze dell’area commerciale.

Il progetto è stato sposato dalla Scuola Primaria S. Maria Maddalena al completo. Tutte e cinque le classi, dalla prima alla quinta e per un totale di 101 alunni, sono state invitate a “costruirsi” delle maschere a tema.

La scelta della scuola Maddalena è stata quella di riportare in auge le tradizionali maschere italiane del Carnevale poiché, a detta proprio delle insegnati medesime, sono ormai diventate sconosciute. Quindi a sfilare sulla piazza di Porta a Mare ci saranno tanti piccoli Arlecchino, Pulcinella, Brighella, Meneghino, Pantalone, Pierrot e tutti gli altri personaggi del Carnevale italiano.

Dalle 10 del mattino gli alunni saranno accolti dai divertenti animatori di Porta a Mare che li

accompagneranno per una piccola sfilata di Carnevale; a seguire verrà offerta una piccola merenda

dopo di che si ricostruiranno le fila per tornare verso la scuola a partire dalle 12.

Si ricorda che tutte le iniziative sono gratuite ed offerte dalle attività commerciali dell’area Porta a Mare.

