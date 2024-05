Porto Aperto, studenti protagonisti delle visite al Silos e in Fortezza Vecchia

Le visite hanno visto la partecipazione di 20 classi tra scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Francesca Sorrentino di Guide Labroniche: "L'obiettivo era far conoscere ai ragazzi le origini e la storia di una parte molto importante della città"

di Giulia Bellaveglia

Quella della visita al Silos Granario è senza dubbio un’esperienza particolare. Un “viaggio” che tanti studenti degli istituti cittadini (20 classi tra scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e agenzie di formazione) hanno avuto l’opportunità di compiere nell’ambito della 17esima edizione del progetto “Porto Aperto”, organizzato e promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale in collaborazione con Porto immobiliare Srl (composta dalla stessa AdSP e dalla Cciaa della Maremma e del Tirreno).

Le visite guidate sono state curate da Guide Labroniche, rappresentate dalla vicepresidente Francesca Sorrentino. “Come per ogni edizione – spiega – l’obiettivo era far conoscere ai ragazzi le origini e la storia di una parte molto importante del nostro territorio, ovvero quella portuale. E lo abbiamo messo in pratica attraverso tanti passaggi. Siamo partiti con la visita alla Fortezza Medicea e ci siamo chiesti se il grano arrivasse solo ai giorni nostri o anche prima e come. Insieme abbiamo poi approfondito il Terminal Crociere e il Silos, sia dall’esterno che dall’interno. Infine, la fase conclusiva del progetto ha visto l’identificazione dei tipi di grano e delle fasi di lavorazione, partendo dalla raccolta e arrivando al panettiere”. “Tra i nostri obiettivi – aggiunge Lorenzo Riposati, amministratore unico di Porto immobiliare Srl – c’è sicuramente quello di far conoscere i nostri spazi e noi siamo felicissimi di farlo fare ai più piccoli, ovvero coloro che se ne dovranno prendere cura in futuro”.

La presentazione della giornata conclusiva si è inserita nel contesto di Italian Port Days, manifestazione compresa tra la Giornata nazionale del mare e Giornata europea del mare. Queste le classi che hanno preso parte all’iniziativa: scuole primarie 3° A e B, 4° A e B Campana, 1° A e B Corridi, 3° A Dal Borro, 3° B Lambruschini, 2° A e B, 4° A Thouar, scuole secondarie di primo grado 2° D Dante Alighieri, 2° H e 3° H Teseo Tesei, 2° Log Buontalenti-Cappellini-Orlando, 2° Afm, 5° Afm, 5° D Log Vespucci-Colombo, agenzia di formazione Logos Formatica primo anno e terzo anno logistico.

