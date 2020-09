Positivo studente dell’ITI, 20 compagni di classe in quarantena

Comunicato della USL del 24 settembre: risultato positivo al Covid un ragazzo di 18 anni. Sono stati messi in quarantena 20 compagni di classe

In un comunicato della USL Toscana nord ovest del 24 settembre che fa il punto sugli ultimi casi di positività al Covid accertati nelle scuole – sui quali le strutture di Igiene e Sanità Pubblica, che gestiscono queste situazioni insieme al personale scolastico ed ai Comuni interessati, stanno effettuando le relative indagini epidemiologiche sui bambini e sul personale scolastico – all’Istituto Tecnico Industriale Galilei di Livorno (foto tratta dal profilo Fb della scuola) è risultato positivo al Covid “un ragazzo di 18 anni. Sono stati messi in quarantena 20 compagni di classe”. “Come da normativa abbiamo fatto scattare fin da subito tutta la procedura prevista in questi casi – spiega la preside dell’ITI, Manuela Mariani, raggiunta telefonicamente da QuiLivorno.it il 24 settembre – Per i docenti, invece, la Asl è attualmente in fase di valutazione se applicare loro la quarantena o meno“.