Premiati dal sindaco 105 centisti

Gli studenti sono stati premiati dal sindaco Luca Salvetti, dalla vicesindaca Libera Camici e da Cristina Grieco, dirigente dell’Ufficio Scolastico di Livorno

I nomi dei 105 centisti (di cui 30 con lode) che oggi al Teatro Goldoni sono stati premiati dal sindaco Luca Salvetti, dalla vicesindaca Libera Camici e da Cristina Grieco, dirigente dell’Ufficio Scolastico di Livorno.

Congratulazioni a: Florianna Amore, Zeno Anconetani, Giovanni Andreini, Alessia Andreotti, Maria Antonini, Emily Anzellotti, Samuel Avenia, Leonardo Baldi, Letizia Barderi, Sofia Natalina Bardi, Agnese Barellini, Rachele Baroncini, Cristian Barone, Morgan Benuzzi, Gabriele Bessi, Victoria Biagini, Nina Bianchi, Matteo Bianchi, Caterina Bogi, Diego Bottari, Tommaso Brogi, Giulia Canepa, Cristina Castellano, Alice Casu, Sofia Catastini, Maria Francesca Ceccotti, Emma Ciccarelli, Greta Conflitto, Simone Conti, Rachele Cresci, Gianluca D’Alessio, Matilde Danti, Francesco De Simone, Giulia Del Cesta, Sofia Del Moro, Elia Delfino, Alessandro Della Valle, Matilde Demi, Claudio Derosa, Chiara Di Criscio, Anna Di Falco, Giacomo Di Sacco, Federica Fantetti, Lorenzo Frascarelli, Martina Gambino, Samuele Gherardini, Lea Vittoria Gigetti, Sofia Giovannetti, Alice Giovannetti, Saverio Iacopini, Ilenia Iadimarco, Francesca La Monaca, Alessandra Lazarova, Filippo Lombardi, Alessio Lombardi, Lorenzo Luporini, Maria Vittoria Malara, Edoardo Malloggi, Anna Manca, Giulia Mannucci, Francesco Manzi, Alessandra Marasco, Anna Marconcini, Lorenzo Marzi, Elena Mattioli, Omar Adel Meliani, Elisa Melilli, Edoardo Micheletti, Simone Miele, Alex Migliozzi, Maria Gioia Mirani, Angelica Morrone, Aurora Nannipieri, Marco Nardi, Edoardo Nuterini, Costanza Omodarme, Matteo Palumbo, Arianna Panza, Nicola Petrosino, Argeta Qato, Chiara Riccardo, Federica Ricciardi, Francesco Samnang Risaliti, Benedetta Rizzelli, Giulia Rombis, Maddalena Salvadori, Filippo Salvini, Daniele Santucci, Emma Sarno, Francesca Sestini, Matilde Simonti, Steven Spagnuolo, Tommaso Spiller, Emma Sophie Stefanini, Isabella Tei, Francesco Tuan Toncelli, Vittoria Trumpy, Sofia Tulelli, Lisa Urgias, Alessio Vanzini, Ginevra Vitiello, Qian Xia, Giulia Zampironi, Vito Zenone, Viola Zuzolo.

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