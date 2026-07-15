Primo premio nazionale per DancErasmus

Si chiude con un successo straordinario l'anno accademico del progetto pilota, coordinato dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Livorno con Fondazione Teatro Goldoni e Agenzia Nazionale INDIRE/Erasmus+, che ha trasformato gli istituti della provincia di Livorno in un polo performativo unico in Italia, unendo l'arte della danza ai valori di inclusione e cittadinanza europea

Con la conclusione dell’Anno Scolastico 2025-2026, è tempo di bilanci per una delle sperimentazioni didattiche e artistiche più innovative del panorama scolastico nazionale: il Progetto DancErasmus. Nato come rete di scopo a orientamento artistico-performativo, il progetto ha dimostrato quest’anno come il movimento del corpo e la danza possano diventare potenti strumenti di inclusione, memoria condivisa e crescita civile. Coordinata dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Livorno, in stretta sinergia con la Fondazione Teatro Goldoni e l’Agenzia Nazionale INDIRE/ERASMUS+, la rete unisce in un unico percorso scuole del primo e del secondo ciclo del territorio, tra cui il Liceo Cecioni, il Liceo Niccolini-Palli, l’I.C. Bartolena, l’I.C. Brin e l’I.C. Carducci di Livorno e l’I.C. Cassola di Cecina.

Un anno di grandi traguardi e performance d’eccellenza

Il cuore pulsante dell’iniziativa, la Compagnia di danza DancErasmus guidata dalla direzione artistica della Prof.ssa Ilaria Chirici, ha vissuto dodici mesi ricchi di appuntamenti prestigiosi e di forte impatto emotivo.

Tra le tappe più significative dell’anno scolastico 2025-2026 si inseriscono:

La memoria sul palcoscenico: L’esibizione di gennaio interamente dedicata al Giorno della Memoria, dove le studentesse e gli studenti hanno tradotto in passi di danza la promessa solenne del “Mai Più”, commuovendo il pubblico e le istituzioni locali all’interno del Museo della Città di Livorno

La vetrina di Fiera Didacta Italia 2026: La partecipazione ufficiale agli appuntamenti dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE a Didacta, dove il modello livornese è stato presentato come eccellenza metodologica e innovazione didattica per l’istruzione in dimensione europea.

La dimensione territoriale: grazie alla collaborazione sia con enti locali come il Comitato Strabilianti ed il Comune di Casciana Terme sia con istituti comprensivi come l’I.C. Micali e l’I.C. Bartolena, numerose sono state le occasioni dove il linguaggio universale corporeo ha rappresentato un mezzo di comunicazione tra pari, in un rapporto da ragazzi a ragazzi, per trasmettere tematiche quali la disabilità, la costituzione e la lotta al bullismo.

La danza come strumento civile ed educativo

Non si è trattato solo di una serie di spettacoli, ma di un vero percorso pedagogico. Attraverso laboratori coreografici ed espressivi integrati nel piano di studi, DancErasmus ha promosso il benessere psicofisico degli studenti, il superamento delle barriere linguistiche e lo sviluppo delle competenze trasversali per i ragazzi più grandi. La formazione ha coinvolto parallelamente il corpo docente, in una serie di attività capillari sul territorio provinciale e regionale, affinchè sempre più realtà scolastiche possano sperimentare questa nuova metodologia didattica. I partner istituzionali, a partire dal Comune di Livorno, dal Comitato Strabilianti, dall’Autorità di sistema Portuale hanno espresso profonda soddisfazione per come la Compagnia sia riuscita a trasformare le aule scolastiche in un centro di promozione culturale aperto a tutta la cittadinanza, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità europea.

Verso il futuro: il sogno continua

Il bilancio dell’anno scolastico 2025-2026 si chiude con numeri record in termini di studenti coinvolti, ore di laboratorio e gradimento da parte delle famiglie. Con il supporto costante della rete territoriale, DancErasmus si conferma un modello replicabile a livello nazionale. I riflettori non si spengono per la pausa estiva infatti il gruppo è reduce dall’esibizione presso la Notte Bianca, lo scorso 11 luglio,dove è stata rafforzata la collaborazione tra Ufficio Scolastico e Comitato Strabilianti come partner della prossima edizione autunnale dell’evento.

Primo premio al Concorso Nazionale “Insieme per cantare, suonare e danzare”

Con grande sorpresa ed entusiasmo, a suggellare questo anno ricco di preziosi traguardi raggiunti, è giunta la notizia del primo premio al Concorso Nazionale Scolastico promosso dall’Associazione Culturale Arte, con il patrocinio della Regione Piemonte e della Fondazione Comunitaria del VCO e che ogni anno promuove una kermesse artistica coinvolgendo migliaia di ragazzi. Per la sezione video, il Progetto DancErasmus ha vinto con il punteggio di 98/100, per l’elaborato coreografico dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulla donna. Soddisfazione da parte della Dirigente d’Ambito dell’Ufficio Scolastico di Livorno, la Dott.ssa Cristina Grieco, che sottolineando l’elevato valore educativo e pedagogico di tale strumento innovativo, ha dichiarato che la macchina organizzativa è già al lavoro per programmare le coreografie, i gemellaggi e le sfide del prossimo anno scolastico.

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