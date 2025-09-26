Presentato il primo episodio del podcast realizzato dal Cecioni

Il primo episodio del podcast "L'intorno, due passi tra Livorno e la sua storia” si intitola "10 settembre 2017, il domani che rinasce dal fango". Il preside Bucci: "Un profondo ringraziamento al sindaco che si trova qua oggi nella triplice veste di primo cittadino, ex studente e esperto di comunicazione nonché parte attiva nelle interviste realizzate dai ragazzi"

di Alessio Ramagli

Nella mattina di venerdì 26 settembre, al Liceo Cecioni, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del primo episodio della serie podcast “L’intorno, due passi tra Livorno e la sua storia”. Il progetto nasce per volontà del dirigente scolastico Rino Bucci e grazie al sostegno della Fondazione Livorno. L’idea è stata mettere al centro gli studenti della scuola, sfruttando dapprima le loro conoscenze rispetto ad eventi e aspetti importanti legati alla storia della nostra città per poi metterle in pratica sul campo nelle vesti di aspiranti giornalisti.

Le lezioni, tenute dall’agenzia di comunicazione Capoverso Lab, hanno avuto l’obiettivo di dare agli alunni le basi del mestiere e della produzione podcast.

“10 settembre 2017, il domani che rinasce dal fango”, questo è il titolo del primo episodio di questa rubrica. Come si può ben comprendere dal titolo, la volontà della “classe” è stata di approfondire e sviluppare, attraverso le parole di alcuni testimoni, la tragica notte tra il 9 e il 10 settembre che portò via la vita a otto persone.

Quel 10 settembre è ancora oggi impresso nella memoria della nostra popolazione.

In questo senso, il lavoro portato avanti dagli studenti, ha cercato, sfruttando una struttura a climax, di affrontare questo evento non volendo restituire il quadro completo della vicenda, piuttosto ricordarla come l’occasione in cui è sbocciato un forte sentimento di solidarietà. Emblema di comunità furono le iniziative organizzate dai “bimbi motosi”, volontari giovani per non dire giovanissimi che, per giorni, ripulirono strade e case, mettendo le famiglie maggiormente colpite nelle condizioni di tornare ad avere un tetto sotto cui stare.

Alla conferenza stampa del 26 settembre sono intervenuti il dirigente scolastico Rino Bucci, la vicepresidente della Fondazione Livorno Giovanna Colombini, Alessandro Bientinesi, in rappresentanza di Capoverso ed il sindaco Luca Salvetti. Ad inizio incontro ha preso la parola il preside il quale ha “ringraziato Bientinesi e Fondazione Livorno per aver dato la possibilità di realizzare questo progetto. E un profondo ringraziamento al sindaco che si trova qua oggi nella triplice veste di sindaco, ex studente ed esperto di comunicazione nonché parte attiva nelle interviste realizzate dai ragazzi”.

Il responsabile di Capoverso ha poi ufficialmente presentato il podcast: “Si tratta di un prodotto i cui temi affrontati sono stati fortemente voluti dai ragazzi. In questi giorni, ancor prima di essere lanciato, è già stato ascoltato duemila volte in nove paesi diversi”.

In chiusura, viene accolto al tavolo della conferenza il primo cittadino. “Mi fa particolarmente piacere che un pezzo della nostra storia recente, seppur drammatico e molto complesso da gestire, arrivi sotto questa forma ai giovani, mettendoli nelle condizioni di poter elaborare meglio un evento che, all’epoca dei fatti, essendo ancora in tenera età, veniva vissuto di rimbalzo rispetto a ciò che si diceva in famiglia e si guardava in televisione”. L’episodio “10 settembre 2017, il domani che rinasce dal fango” è fruibile gratuitamente sulle principali piattaforme di ascolto: https://linktr.ee/Lintorno.

