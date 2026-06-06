“Presente”, dopo 50 anni la 5ª C Geometri torna in classe

Cinquant'anni dopo il diploma, gli ex studenti del Buontalenti diplomati nel 1976 hanno vissuto simbolicamente una giornata di scuola con registro e chiamata dei nomi. Durante la cerimonia hanno ricevuto un diploma celebrativo e donato all'istituto un defibrillatore come segno di riconoscenza verso la scuola che ha accompagnato la loro formazione

A cinquant’anni dal conseguimento del diploma, gli ex studenti della classe 5ª C Geometri dell’Istituto Tecnico Buontalenti sono tornati sui banchi di scuola per rivivere insieme uno dei momenti più significativi della loro giovinezza. La cerimonia commemorativa “50° Diploma di Geometra 5C, 1976-2026” si è svolta sabato 6 giugno. Il momento più emozionante della giornata è stato la ricostituzione simbolica della storica classe del 1976. Dopo il suono della campanella, gli ex alunni sono rientrati in aula per un appello straordinario curato dal professor Piero Mercedi, effettuato con un vero registro delle presenze, riportando tutti indietro nel tempo. Dei 24 studenti che conseguirono il diploma nel 1976, circa una quindicina continua ancora oggi a mantenere rapporti di amicizia e a ritrovarsi regolarmente insieme alle rispettive famiglie. La cerimonia è poi proseguita in Aula Magna con testimonianze, ricordi condivisi e la consegna di diplomi celebrativi e materiali storici predisposti per l’occasione, tra cui copie del registro di classe e documenti d’archivio. La presenza di docenti di ieri e di oggi ha rappresentato un ideale ponte tra le diverse generazioni che hanno vissuto la storia dell’istituto. All’iniziativa hanno partecipato il dirigente scolastico dell’IIS Buontalenti-Cappellini-Orlando Carmine Villani, la dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Cristina Grieco, la vicesindaca e assessora all’Istruzione Libera Camici, docenti attuali ed ex insegnanti, oltre al personale Ata. Presenti anche gli storici docenti della classe 5C, il professor Piero Mercedi e il professor Gianni Zanazzi, insieme all’ex custode Carlo Puccini. Uno dei momenti centrali della mattinata è stato la donazione alla scuola di un DAE, Defibrillatore Automatico Esterno, da parte degli ex alunni della 5C del 1976. Il gesto, simbolo di gratitudine verso l’istituto che ha contribuito alla loro formazione umana e professionale, è stato realizzato grazie al sostegno delle aziende Proposta Infissi e Fonti Disinfestazioni. Al termine della cerimonia gli ex studenti hanno visitato i laboratori del Buontalenti e incontrato gli studenti attuali, in un ideale passaggio di testimone tra generazioni diverse di tecnici e professionisti formati dalla stessa scuola. La giornata si è infine conclusa con un pranzo conviviale al Circolo Sottufficiali dell’Accademia Navale, nel segno di un’amicizia che, nata tra i banchi di scuola, continua a resistere al trascorrere del tempo.

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