Prevenzione e salute, il Progetto Martina al Niccolini Palli

Il Lions Club Livorno Host ha incontrato gli studenti del liceo classico in una mattinata dedicata alla prevenzione oncologica, ai corretti stili di vita e al valore del volontariato giovanile. All’incontro hanno preso parte la presidente Pesce, il dottor Magini e le dottoresse Cecchi e Cioppa

Sabato 9 maggio il Lions Club Livorno Host ha promosso il tradizionale “Progetto Martina” al Liceo Classico Niccolini Palli, coinvolgendo gli studenti in una mattinata dedicata alla prevenzione oncologica e alla promozione di corretti stili di vita. Il “Progetto Martina” è un’iniziativa nazionale dei Lions Club nata con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori. Attraverso incontri nelle scuole con medici specialisti, il progetto intende diffondere maggiore consapevolezza sui temi della salute e dell’educazione sanitaria. L’incontro è stato guidato dalla presidente del Lions Club Livorno Host, l’avvocato Stefania Pesce, insieme al dottor Glauco Magini e alle dottoresse Martina Cecchi, ginecologa, e Vittoria Cioppa, dermatologa. Nel corso della mattinata sono stati affrontati temi legati alla prevenzione oncologica maschile, femminile e dermatologica, oltre all’importanza di una corretta alimentazione e di sani stili di vita. Gli studenti hanno partecipato con grande interesse, intervenendo con numerose domande e prendendo parte attivamente al confronto con i professionisti presenti. Durante l’iniziativa si è parlato anche delle attività dei Leo Club, degli scambi giovanili internazionali promossi dal Lions Club e del valore del volontariato come esperienza di crescita personale e sociale per le nuove generazioni. La giornata si è conclusa con un riscontro molto positivo da parte di studenti, docenti e organizzatori, confermando il valore educativo e sociale del “Progetto Martina”.

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