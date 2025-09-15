Prima campanella con il “cinque”
Il saluto del sindaco Salvetti stamattina alle Rodari accolto dalla dirigente scolastica Elena Rossi
“Comprendere e conoscere per crescere e vivere bene, insieme agli amici e alla famiglia. Quello di stamattina è un giorno speciale per alunni, insegnanti ma anche per genitori e nonni che ho visto molto emozionati. Ho sempre voluto seguire da vicino il primo giorno di scuola sia per augurare buon anno scolastico a tutti, sia perché mi dà l’opportunità di fare il punto della situazione. Basti dire che nell’ultimo anno solo tra manutenzione, nuove strutture e efficientemento energetico abbiamo investito 17 milioni. La scuola livornese è da sempre al top, un fiore all’occhiello e per questo continueremo senza mollare un attimo. D’altra parte la scuola e il sociale, come amp ripetere, sono per me i due pilastri del bilancio”. Il sindaco Salvetti stamattina alle Rodari accolto dalla dirigente scolastica Elena Rossi.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.