Prima campanella con il “cinque”

Il saluto del sindaco Salvetti stamattina alle Rodari accolto dalla dirigente scolastica Elena Rossi

“Comprendere e conoscere per crescere e vivere bene, insieme agli amici e alla famiglia. Quello di stamattina è un giorno speciale per alunni, insegnanti ma anche per genitori e nonni che ho visto molto emozionati. Ho sempre voluto seguire da vicino il primo giorno di scuola sia per augurare buon anno scolastico a tutti, sia perché mi dà l’opportunità di fare il punto della situazione. Basti dire che nell’ultimo anno solo tra manutenzione, nuove strutture e efficientemento energetico abbiamo investito 17 milioni. La scuola livornese è da sempre al top, un fiore all’occhiello e per questo continueremo senza mollare un attimo. D’altra parte la scuola e il sociale, come amp ripetere, sono per me i due pilastri del bilancio”. Il sindaco Salvetti stamattina alle Rodari accolto dalla dirigente scolastica Elena Rossi.

Condividi:

Riproduzione riservata ©