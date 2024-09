Prima campanella, il saluto del sindaco agli studenti

Oggi, lunedì 16 settembre, suona la prima campanella anche per gli alunni della nostra città. Qua sotto il saluto del sindaco Salvetti agli studenti.

“Il primo giorno di scuola è sempre un momento importante ed emozionante da vivere con gioia e spensieratezza. Oggi ha inizio il nuovo anno scolastico, per alcuni comincia un percorso, per altri prosegue un cammino già intrapreso. A tutti auguro di affrontare l’anno scolastico con determinazione e con l’obiettivo di imparare, sviluppare capacità critica e fare amicizia, senza alcun tipo di pregiudizio. La scuola ha una grande potenzialità, ovvero trasmettere informazioni, cultura e tolleranza, oltre naturalmente alla capacità di stare insieme, condividendo gli spazi, nel rispetto degli altri. Ogni classe è un mondo e in molti casi le amicizie scolastiche rimangono per tutta la vita. Quindi, cari bambine e bambini, ragazze e ragazzi, fate tesoro del cammino scolastico, perché è un bene prezioso sia dal punto di vista dell’apprendimento, sia da quello della socializzazione. Buon primo giorno di scuola a tutte e tutti!”.

