Prima campanella per gli studenti livornesi. Il saluto del sindaco

Il primo cittadino: "La scuola ha un grande valore sociale perché educa alla libertà di pensiero, al rispetto della cultura e alla condivisione. Per questo auguro a tutti i giovani e giovanissimi livornesi di vivere con serenità l'anno scolastico che sta iniziando ed a fare tesoro della formazione didattica. Buon inizio anno scolastico a tutti"

Il primo giorno di scuola è arrivato e per l’occasione venerdì 15 settembre, il sindaco Luca Salvetti e la vicesindaca Libera Camici, faranno il consueto saluto ad alunni e insegnanti di alcune scuole comunali. Quest’anno sono state scelte le scuole primarie Bini e Carducci. Sarà anche l’occasione per sindaco e vicesindaca fare il resoconto dei lavori svolti dal Settore Impianti Tecnologici e dal Settore Sviluppo, Valorizzazione e Manutenzione del Patrimonio comunale in 18 scuole d’infanzia, -primarie e secondarie di primo grado.

I lavori, finanziati dal Comune, con i fondi PNRR e con finanziamenti per un valore totale di circa 4 milioni di euro, hanno riguardato la manutenzione straordinaria di coperture e facciate, adeguamento degli impianti elettrici, ristrutturazioni interne e messa in sicurezza delle facciate. A questo si è aggiunto un imponente lavoro di adeguamento alla normativa antincendio in 11 scuole, che ha previsto opere di compartimentazione e la realizzazione e/o l’ammodernamento degli impianti elettrici e di segnalazione allarme e rivelazione incendi. Inoltre, alla scuola Bimbi Allegri, sono stati effettuati interventi di efficientamento energetico tramite il ricorso alla realizzazione di cappotti isolanti e di interventi di efficientamento nella centrale termica.

Le scuole interessate dai lavori sono:

Modigliani – Agnoletti

Pazzini

Brin

Micheli

D’Azeglio

Mazzini

Scuola primaria Puccini

Scuola d’infanzia La Tartaruga

Centro infanzia La Giostra

Scuola primaria De Amicis

Scuola d’infanzia Benetti

Scuola primaria Carducci

Scuola primaria Benci

Scuola Bimbi Allegri

Scuola primaria Lambruschini

Scuola d’infanzia La Rosetta

Scuola secondaria di primo grado Tesei

“E’ una grande soddisfazione che gli alunni quest’anno siano accolti da scuole efficienti e sicure – dichiara la vicesindaca Libera Camici – Ho sempre affermato che l’edilizia scolastica è una priorità di questa Amministrazione e lo abbiamo dimostrato con gli imponenti lavori effettuati durante l’estate e con l’inaugurazione di un nuovo complesso scolastico la scorsa settimana. Auguro a tutti i bambini di cogliere l’importanza dell’attività didattica e di vivere un anno scolastico all’insegna della serenità d’animo e della condivisione”. “Noi apriamo scuole e ristrutturiamo quelle che ne hanno bisogno – aggiunge il sindaco Luca Salvetti – e quest’anno gli alunni faranno lezione in ambienti più sicuri e rigenerati. L’inizio della scuola è ogni anno un momento importante per tutti, alunni e genitori, per chi prosegue un percorso e per chi lo inizia. La scuola ha un grande valore sociale perché educa alla libertà di pensiero, al rispetto della cultura e alla condivisione. Per questo auguro a tutti i giovani e giovanissimi livornesi di vivere con serenità l’anno scolastico che sta iniziando ed a fare tesoro della formazione didattica. Buon inizio anno scolastico a tutti!”.

