Prof. dell’Itis Galilei a lezione di clownterapia

Il corso, presentato dalle docenti Alice Bondi e Sara Cappellini, è stato svolto in collaborazione con i clown Vip Libecciati di Livorno di cui fa parte la docente Cappellini

Si è svolto per il secondo anno il corso di clownterapia dedicato ai docenti all’ITIS Galilei di Livorno, grazie all’ospitalità concessa dal dirigente scolastico Nicola Manfredini. Il corso, presentato dalle docenti Alice Bondi e Sara Cappellini, è stato possibile grazie alla fiducia e all’approvazione del provveditorato, si è svolto in due pomeriggi e ha avuto la collaborazione dei clown VIP Libecciati di Livorno, che fanno parte della Federazione Nazionale di Clown Terapia VIP Italia ODV, e di cui fa parte la docente Cappellini (clown Orticola). Il progetto, rivolto a tutti i docenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia, ha visto la partecipazione di docenti di tutte le scuole superiori della provincia. Il progetto si concentra su aspetti fondamentali come l’empatia, il linguaggio non verbale, la fiducia, il rispetto e il non giudizio, attraverso attività di gruppo, giochi di riflessione e momenti di condivisione. Il gioco, infatti, è un elemento fondamentale nella didattica, in quanto favorisce l’apprendimento, la creatività e la socializzazione in modo divertente e coinvolgente. I docenti hanno avuto l’opportunità di esplorare la clown terapia e altre metodologie innovative, favorendo la condivisione delle proprie emozioni in un ambiente di rispetto e d’accoglienza. I docenti che hanno partecipato al progetto hanno espresso grande entusiasmo per l’esperienza vissuta, sottolineando quanto sia stato arricchente e quanto i giochi e le attività proposte abbiano creato un ambiente di condivisione autentico. Tra i feedback emerge il desiderio di approfondire ulteriormente queste tematiche e di applicarle nella loro pratica didattica e di vita quotidiana. Un ringraziamento particolare va al dirigente scolastico Nicola Manfredini e al provveditorato, in particolare alla provveditrice Ilaria Chirici e a Cristina Greco. Un ringraziamento anche al direttivo dei clown VIP Libecciati, al clown Nape, clown Blombio, clown Orticola, clown Lisca, clown Pippi 3, clown Pistacchiotta e clown Gigioccolo. E un grazie speciale a Tommaso Eppeinsteingher per la grafica delle spille donate ai partecipanti.

