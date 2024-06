Progetto “Egyptian World” alla scuola Campana

Il progetto ha visti impegnati bambini e bambine in un percorso didattico inerente la storia dell'Antico Egitto. I bambini hanno anche svolto laboratori di egiziano antico e scrittura geroglifica oltre che ad un particolare laboratorio inerente il gioco della Senet, a cura dell'esperto Moreno Testi, con torneo finale a squadre

Alla scuola Campana dell’Istituto Comprensivo Micheli Bolognesi si è svolto lo spettacolo Egyptian World, a conclusione dell’ omonimo progetto d’Istituto, promosso dalla dirigente scolastica Cecilia Semplici e diretto dalla docente Monica Benvenuti, che ha visti impegnati bambini e bambine in un percorso didattico inerente la storia dell’Antico Egitto dal periodo Protodinastico alla conquista romana.

Particolare attenzione è stata rivolta alla campagna Franco Toscana in Egitto del 1828, in cui ha avuto un ruolo fondamentale il porto di Livorno, teatro di arrivi dei reperti provenienti dalla Terra dei Faraoni. I bambini hanno anche svolto laboratori di egiziano antico e scrittura geroglifica oltre che ad un particolare laboratorio inerente il gioco della Senet in uso nell’Antico Egitto, a cura dell’esperto Moreno Testi, con torneo finale a squadre. Le bambine si sono cimentate in coreografie di Danza Faraonica a riproduzione di posture e movenze delle Danzatrici di Iside dell’Antica Terra dei faraoni, mentre i bambini hanno riprodotto l’antica danza con il bastone già in uso nell’Antico Egitto.

