Progetto Mobilità Sicura, bando della Provincia per premiare i migliori video delle scuole

Il concorso è rivolto alle scuole del territorio provinciale che hanno aderito al progetto “Guidare di notte aumenta il rischio, (tu) aumenta l’attenzione”. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 6 febbraio, mentre gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 6 marzo

La Provincia promuove un bando per premiare i migliori video originali prodotti dalle scuole sul tema dell’incidentalità stradale correlata all’uso di alcol e droghe. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto Mobilità Sicura, promosso dall’Amministrazione Provinciale e finanziato dall’Unione delle Province Italiane con i fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche Antidroga a valere sul “Fondo per l’incidentalità notturna”. Il concorso è rivolto alle scuole del territorio provinciale che hanno aderito al progetto “Guidare di notte aumenta il rischio, (tu) aumenta l’attenzione”: ITCG Cerboni e ISIS Foresi–Brignetti di Portoferraio, ISIS Polo–Cattaneo e Liceo Fermi di Cecina, IIS Carducci-Volta-Pacinotti di Piombino, IPSIA Orlando, ISIS Niccolini Palli e Liceo Cecioni di Livorno. Attraverso incontri ed attività formative svolte negli istituti scolastici con l’ausilio dei vari soggetti partner, il progetto, coordinato dalla Provincia, si concentra sull’educazione alla sicurezza stradale e alla prevenzione dei comportamenti a rischio, con l’obiettivo di sensibilizzare ragazzi e ragazze sui pericoli legati alla guida in stato di alterazione psico-fisica, in particolare a causa dell’assunzione di alcol e droghe.

Ogni istituto potrà partecipare presentando uno o più video originali (spot, cortometraggio, reel o video social) realizzati da una o più classi, o da gruppi di studenti, sotto il coordinamento di un docente referente. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 6 febbraio, mentre gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 6 marzo. Il concorso mette in palio due premi del valore economico, in beni o servizi, di 800 euro cadauno, che saranno assegnati da due giurie distinte: una giuria popolare, i cui voti saranno raccolti secondo modalità comunicate successivamente, e da una giuria tecnica, nominata dalla Provincia e composta da rappresentanti istituzionali, esperti di comunicazione e operatori della sicurezza stradale. I video selezionati saranno presentati e premiati durante l’evento finale del progetto, che si terrà il 16 marzo 2026, e saranno diffusi attraverso i canali istituzionali e social della Provincia di Livorno e dei partner. Inoltre, tutti gli elaborati potranno essere utilizzati anche per future campagne di comunicazione sulla sicurezza stradale, con citazione degli autori e delle scuole partecipanti. Alla realizzazione del progetto collaborano la Prefettura di Livorno, l’Ufficio Scolastico Provinciale, il Comando di Polizia Stradale, il Comando prov.le dei Carabinieri, il Comando prov.le della Guardia di Finanza, la Società Volontaria di Soccorso, l’ Ufficio Locale di Esecuzione Penale (U.E.P.E.), l’Autoscuola Marradi di Livorno, l’Autoscuola Elba di Portoferraio e l’Associazione Reset Livorno.

