Progetto scuola città 2021-2022, alla scoperta della città dalle origini al ‘700

Il percorso ha coinvolto complessivamente sette classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado per un totale di circa 170 studenti

E’ stato presentato martedì 7 giugno presso la sala conferenze della Biblioteca Labronica sede Bottini dell’olio il progetto didattico “Le città invisibili Livorno tra storia, cultura e tradizioni” promosso dal Cred Comune di Livorno e coordinato da coop. Itinera nell’ambito del programma SCUOLA CITTA’ 2021-2022. Il percorso ha coinvolto complessivamente sette classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado per un totale di circa 170 studenti. Obiettivo del progetto la valorizzazione e l’approfondimento della storia urbanistica e culturale di Livorno dalle origini fino al ‘700. Un viaggio affascinante che ha consentito ai partecipanti di conoscere luoghi, monumenti, personaggi, eventi che hanno contribuito a costruire la nostra identità. Un’esperienza pratica, un progetto interattivo e dinamico nel quale i bambini sono stati coinvolti attivamente. Al termine del percorso gli alunni hanno lavorato insieme a gruppi per l’ideazione e realizzazione di giochi, esercizi, quiz, anagrammi, cruciverba per mettere alla prova il grado di conoscenza della storia della città.

I giochi ed i disegni dei bambini sono stati raccolti all’interno di una pubblicazione dal titolo LIVORNO IN GIOCO, curata graficamente da Meteora di Raffaele Commone, che è stata consegnata al termine dell’incontro ad ogni alunno che ha seguito il progetto. Un prodotto unico ed originale mai realizzato fino ad oggi finalizzato a fissare i contenuti appresi attraverso un’attività ludica coinvolgente. Tutte le classi presenti alla presentazione hanno poi avuto modo di effettuare una visita guidata della Biblioteca e del Museo di Città in cui è attualmente allestita la mostra dedicata all’artista Grubicy de Dragon.

Hanno partecipato al progetto:

Istituto Comprensivo “Don Angeli”- Scuola primaria “P. Thouar”

Classe V B Maestra M. Vincenza Matteucci

Istituto Comprensivo “Micheli Bolognesi”, scuola secondaria primo grado “Fermi”

Classe II C Prof.ssa Cristina Masotti

Circolo Didattico “La Rosa”, scuola Lambruschini

Classe V A Maestra Claudia Cabras

Circolo didattico “A.Benci” scuola d’Azeglio

Classe IV A -IV B Maestra Claudia Casini

Circolo Didattico “La Rosa”, scuola Corridi

Classe VA e Classe V C Maestra Antonella Turelli

Coordinamento e realizzazione del progetto a cura di cooperativa Itinera

Sarah Bovani

Silvia Michelucci

Ambra Fiorini

Camilla Del Corona

Condividi: