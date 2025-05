Pronti per l’Erasmus al Buontalenti-Cappellini-Orlando

Il gruppo sarà accompagnato dai professori Serena Bitossi, Aniello Erbusto e Valentina Trombetta che avranno il compito di verificare la potenzialità e l’efficacia del progetto. Malta, Belfast e Valencia le destinazioni

Malta, Belfast e Valencia stanno aspettando gli studenti del Buontalenti-Cappellini-Orlando che saranno loro ospiti per ben cinque settimane. Il Progetto Erasmus+, ormai storico nell’istituto cittadino, consente agli studenti di condividere le loro esperienze con coetanei provenienti da tutta Europa, di approfondire tramite i Percorsi Trasversali per l’Orientamento le competenze acquisite a scuola, di potenziare le lingue straniere e di favorire l’inclusione, vista la partecipazione allo stesso di studenti diversamente abili. Durante la loro prima settimana di permanenza all’estero saranno accompagnati dai professori Serena Bitossi, Aniello Erbusto e Valentina Trombetta che avranno il compito di verificare la potenzialità e l’efficacia del progetto. Nel corso della loro permanenza effettueranno stages in aziende dei settori della Logistica, della Navigazione, della Meccanica e dell’edilizia. Quindi buon erasmus a tutti da parte della scuola!!

Condividi:

Riproduzione riservata ©